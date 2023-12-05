Тактическая ролевая игра The Lamplighters League получила новую систему агентов и событий в бесплатном обновлении

Harebrained Schemes объявила о новом обновлении The Lamplighters League, тактической ролевой игры в стиле 1930-х годов, выпущенной ранее в этом году в Steam, Xbox, Microsoft и Epic. Новое обновление, которое игроки могут загрузить бесплатно, включает в себя нового агента, систему событий и обновления качества жизни для повышения производительности.

Новый агент, Айзек Греймур, представляет собой тип «Брюзера», вооруженный ручным пулеметом. Это позволяет ему быстро уничтожать несколько целей на средней дистанции. Во время стрельбы Айзек накапливает жар, который увеличивает урон, но будьте осторожны. Если Айзек выстрелит слишком много одновременно, он может перегреться и сам получить урон.

После загрузки нового DLC Айзек появится в списке рекрутов агентов игрока. Игроки также могут запустить новый файл сохранения, чтобы Исаак появился в качестве стартового агента.

Айзек приходит не с пустыми руками — он приносит «События» — новый способ кампании против Изгнанного Двора. Игроки могут участвовать в двух видах событий: события судьбы и события дома.

События судьбы появляются на карте мира случайным образом. Игроки отправятся за пределы Пристани Дель Васто, чтобы увидеть, чем занимаются члены Лиги, когда они не участвуют в миссиях или экспедициях. События Судьбы предоставляют награды, которые зависят от выбора, сделанного во время события, и от того, каких агентов нанял игрок.

Домашние события — это редкие события, для завершения которых требуются определенные материалы, но они могут повлиять на баланс сил между тремя домами. Эти события имеют несколько вариантов завершения, в том числе ничего не делать, что может позволить Дому завоевать больше позиций, если игроки сочтут это правильным решением.