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об игре
Lands of Koastalia 2025 г.
Стратегия, Строительство
6 1 оценка

Анонсирован расслабляющий градостроительный симулятор Lands of Koastalia

monk70
Новости

Asaloda Games анонсировала свою градостроительную игру Lands of Koastalia.

Lands of Koastalia — это расслабляющая градостроительная игра, действие которой происходит на очаровательных островах. Игра предлагает вам поселиться на уникально сгенерированной карте. Существует креативная система строительства, основанная на нерегулярной сетке и позволяющая игрокам строить деревни, выглядящие естественно. Можно создавать разные здания, просто рисуя фигуры на сетке. Специальные алгоритмы строительства игры каждый раз будут создавать уникальное здание, привнося в деревню интересные визуальные эффекты.

По мере роста населения его потребности становятся все более и более сложными. Вы будете выстраивать производственные цепочки, чтобы удовлетворить все потребности ваших жителей. Чтобы собирать разные ресурсы, необходимо расселить разные деревни вокруг разных ресурсов и управлять производством и поставками между ними.

В игре большое внимание уделяется визуальной части. Очень приятно не только строить отличный город, управлять ресурсами, автоматизировать дела, но и просто отдыхать и рисовать свою деревню, как картину на острове, как холст.

6
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
golumen

разрабы совсем разучились в стиль

0
nemsis94

В игре че всего три постройки? Могли бы показать и больше. Если конечно им есть, что показывать.

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