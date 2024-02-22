Анонсирован расслабляющий градостроительный симулятор Lands of Koastalia

Asaloda Games анонсировала свою градостроительную игру Lands of Koastalia.

Lands of Koastalia — это расслабляющая градостроительная игра, действие которой происходит на очаровательных островах. Игра предлагает вам поселиться на уникально сгенерированной карте. Существует креативная система строительства, основанная на нерегулярной сетке и позволяющая игрокам строить деревни, выглядящие естественно. Можно создавать разные здания, просто рисуя фигуры на сетке. Специальные алгоритмы строительства игры каждый раз будут создавать уникальное здание, привнося в деревню интересные визуальные эффекты.

По мере роста населения его потребности становятся все более и более сложными. Вы будете выстраивать производственные цепочки, чтобы удовлетворить все потребности ваших жителей. Чтобы собирать разные ресурсы, необходимо расселить разные деревни вокруг разных ресурсов и управлять производством и поставками между ними.

В игре большое внимание уделяется визуальной части. Очень приятно не только строить отличный город, управлять ресурсами, автоматизировать дела, но и просто отдыхать и рисовать свою деревню, как картину на острове, как холст.