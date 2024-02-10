Продажи дьяблоида Last Epoch перевалили за 1 миллион копий

Долгожданный дебют полной версии дьяблоида Last Epoch состоится 21 февраля 2024 года. Полная версия Last Epoch обещает захватывающий и обогащенный игровой процесс, предлагающий множество свежего контента и улучшений. Однако, за полторы недели до выхода версии 1.0 разработчики из Eleventh Hour Games сообщили радостную весть – продажи игры в раннем доступе перешагнули отметку в 1 миллион копий.
Мы с радостью сообщаем, что к сообществу Last Epoch присоединилось более 1 миллиона игроков. Это было бы невозможно без невероятной поддержки каждого из вас. С того дня, как мы запустили ранний доступ, вы были с нами, играли, оставляли отзывы, создавали потрясающие теории и распространяли информацию о Last Epoch. Ваша страсть и преданность делу подпитывают наше стремление создать лучшую игру, и мы искренне вам благодарны. Вы — сердце и душа этой игры, и нам не терпится продолжить это путешествие вместе по мере приближения к версии 1.0 и выше!
Last Epoch, разработанная Eleventh Hour Games, начала свой путь как бесплатная игровая демоверсия в апреле 2018 года во время кампании на Kickstarter. Бета-версия стала доступна через ранний доступ Steam в апреле 2019 года. Первоначально планировалось, что полноценный выпуск игры состоится в апреле 2020 года, но игра столкнулась с задержками, в результате чего запуск был перенесен на четвертый квартал 2020 года. Однако в декабре 2019 года было объявлено о еще одной задержке, сместив график выпуска до 2021 года.
В октябре 2020 года версия игры для Mac была отменена из-за ожидаемых проблем, связанных с переходом Apple на процессоры на базе ARM. Впоследствии полный выпуск Last Epoch был снова отложен, и многопользовательская бета-версия была запущена в марте 2023 года. Наконец, в октябре 2023 года официальная дата релиза была назначена на 21 февраля 2024 года, что стало важной вехой для этой ролевой игры в жанре хэк-энд-слэш RPG
А он ещё даже не вышел. Прикольно.
Жду релиз, а потом и настоящий релиз.
Настоящий, это какой?
Это со всеми патчами и ДЛС.
Судя по описанию страницы в стиме, все заявленные ДЛС - это тупо косметика. Игра 5 лет находится в раннем доступе. Сколько по-твоему может уйти времени на разработку сюжетного дополнения?
с титанами grim dawn,titan quest и poe ему не потягаться
Так себе диаблоид. Уныние честно говоря.