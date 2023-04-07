IGN выпустил сравнительное видео производительности The Last of Us Part 1 на ПК, PS5 и Steam Deck

The Last of Us Part 1 — главный герой видеосравнения, в котором версии игры для ПК, PS5 и Steam Deck сравниваются друг с другом, анализируются графические режимы, параметры и, прежде всего, производительность явно проблемного порта.
Центральная мысль автора та же, что и у других: порт плохо оптимизирован и требует значительно более мощного оборудования. Однако рассуждения, пытающиеся выявить недостатки такой ущербной работы на техническом уровне, интересны различиями между единой памятью PS5 и тем, как это работает на ПК, где нагрузке подвергается и графический процессор, и центральный процессоров.
Различные сравнения и различные эксперименты проводятся с вариантами в поисках эффективного компромисса, даже с просмотром предустановок Ультра, которые на самом деле, похоже, по большей части соответствуют тем, которые доступны в режиме разрешения на PS5, как уже сообщал несколько дней назад ElAnalistaDeBits.
Наконец, Steam Deck не может поддерживать 30 кадров в секунду даже с минимальными настройками. Фактически, Naughty Dog заявила, что сначала выйдут обновления, а затем они займутся оптмизацией и сертификацией для Steam Deck, так что это вопрос времени и терпения.
По всей видимости Iron Galaxy просто запустили игру на РС и все. То есть они переписали процедуры и вызовы, чтобы движок мог юзать DirectX и десктопные процессоры с различными инструкциями. Игра пошла? Пошла. А оптимизация в сделку не входила. Теперь Naughty Dog дополнительно оптимизируют игру.
Я вам поиздеваюсь
Вот и показатель выпускают игру 2013 года Ремейк в * Подняли графику,а Системные требование как запуск Космического Шатла.Перестаньте выпускать игры Плохие не только в Оптимизации,а вобще не играбельные.За вас простие люди делают моды и решають проблему как Запустить правельно игру с Танцем во круг Комьютера.
А Игроки придумывают Сказку что в этой игре Нужен процессор Минимум 6 ядерный и 12
Вот что Пользователь нашел отмазки. На одном сайте с игрой.
Вот так бывает ахахаха.
Ребят, в англоязычном реддите пишут, что хорошо оптимизировать игру все равно не получится. Высокие требования останутся в любом случае. Основная проблема с багами связана с тем, что игру ставят не на SSD/ виртуальную память тоже должна быть на SSD/ около 30 гигабайт для виртуалки надо выделить для исключения вылетов.
Вторая глупейшая ошибка это запуск игры до компиляции шейдеров
Третья причина к сожалению банальна: у вас тупо слабый комп, т.е. меньше 16 гигов ОЗУ, видеокарта меньше 6 гигов, и процессор 4-х ядерный и того меньше. Суть проблемы в листве, зарослях, которая настройками полностью не убирается и требует 6 ядерный и 12 поточный процессор, не меньше.
п.с Игра крутая не спорю и сюжет топ.Но издатель...
А в стиме Троль Название *Смените свои оценки! об игре* https://steamcommunity.com/app/1888930/discussions/0/3827537848335445349/
И еще одна.Тема: Прекратите защищать этот позорный порт
https://steamcommunity.com/app/1888930/discussions/0/3827537848340982971/
Компиляция шейдеров устраняет лишь половину тех проблем о которых было известно сразу после выхода порта.
А иногда добавляет новые делая Джоэла негром или дагестанцем, в том случае, если шейдеры были скомпилированы некорректно, но при этом ошибки о их неверной прогрузке не появлялось в меню.
Да и вообще, что за тупизм?
Купил я игру допустим в стиме, жду 3 часа пока она установится и вот дождавшись наконец процесса установки что я ожидаю получить? Разумеется играбельный продукт в который можно сразу войти и играть, но нет - давайте ещё 40 минут подождём пока скомпилируются шейдеры, это ведь так весело(sarcasm)
И кстати забавно, в анче от этих же разрабов и издателей - компиляция шейдеров практически никак не влияет на итоговую производительность самой игры, в то время как в ластухе от этого зависит: частота фризов,кадровая частота,потребление оперативной памяти и частота прогрузок локаций.
Т.е. в одной игре они смогли сделать компиляцию шейдеров довольно опциональной.
А в другой приурочили компиляцию шейдеров к играбельности самой игры.
Как так? Неужели Iron Galaxy за время с релиза последнего порта забыли как делать прогрузку данных в игре?
Ну что сегодня будет патч, как думаете , надежда есть что станет играбельно?
а 1.0.1.7 не помог?
Нет , только хуже стало, и я не про вылеты .
Там по ощущениям стал точнее работать контроллер (играю на Xbox Controller). Может быть плацебо, хз. Посмотрим, что большой патч внесет
я даже не стал ставить последний патч, сижу на 1.0.1.6 - работает, не вылетает и ладно. Знаю я эти большие патчи, которые половину лечат а половину калечат))
Ну в Horizon Zero dawn после 4 или 5 патча производительность на Nvidia сильно выросла. Так что лишними патчи не будут. Особенно если их сама Naughty Dog пилит
Сегодня ждать крупный патч?
да, но не раньше 10-11
Понял, спасибо за ответ
Патч намечен на пятницу, уже почти 20:00 по МСК, а его всё нет.