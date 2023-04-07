IGN выпустил сравнительное видео производительности The Last of Us Part 1 на ПК, PS5 и Steam Deck ©

The Last of Us Part 1 — главный герой видеосравнения, в котором версии игры для ПК, PS5 и Steam Deck сравниваются друг с другом, анализируются графические режимы, параметры и, прежде всего, производительность явно проблемного порта.

Центральная мысль автора та же, что и у других: порт плохо оптимизирован и требует значительно более мощного оборудования. Однако рассуждения, пытающиеся выявить недостатки такой ущербной работы на техническом уровне, интересны различиями между единой памятью PS5 и тем, как это работает на ПК, где нагрузке подвергается и графический процессор, и центральный процессоров.

Различные сравнения и различные эксперименты проводятся с вариантами в поисках эффективного компромисса, даже с просмотром предустановок Ультра, которые на самом деле, похоже, по большей части соответствуют тем, которые доступны в режиме разрешения на PS5, как уже сообщал несколько дней назад ElAnalistaDeBits.

Наконец, Steam Deck не может поддерживать 30 кадров в секунду даже с минимальными настройками. Фактически, Naughty Dog заявила, что сначала выйдут обновления, а затем они займутся оптмизацией и сертификацией для Steam Deck, так что это вопрос времени и терпения.