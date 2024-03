Официальная реализация AMD FSR 3.0 в The Last of Us Part 1 выглядит и ощущается хуже, чем фанатская модификация

Naughty Dog и Iron Galaxy Studios выпустили патч 1.1.3 для The Last of Us Part 1, который добавляет поддержку AMD FSR 3.0 Frame Generation.

Интересно, что официальная реализация FSR 3.0 на самом деле хуже, чем пользовательская модификация с FSR 3.0.

Мало того, при использовании AMD FSR 3.0 Frame Generation плавность кадров не так уж и велика. Эта реализация и близко не стоит с тем, что мы видели в The Talos Principle 2, Like a Dragon: Infinite Wealth или Starfield.

Не известно, что здесь пошло не так. Тем не менее, лучше всего просто установить модификацию AMD FSR 3.0. Она во всех отношениях лучше, чем то, что сейчас предлагают Iron Galaxy и Naughty Dog.

Остается лишь надеяться, что Sony никогда не позволит Iron Galaxy портировать другие свои игры на ПК.