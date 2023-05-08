Сериал The Last of Us стал одним из самых просматриваемых сериалов за всю историю HBO Max ©

Согласно последним финансовым результатам Warner Bros Discovery, сериал охватил более 30 миллионов зрителей HBO Max. Это также самое просматриваемое шоу в Европе и Латинской Америке.

Стоит отметить, что услуга HBO Max недоступна в Великобритании, где сериал транслирует Sky, поэтому общие цифры, скорее всего, гораздо больше.

Единственными сериалами, получившими большее количество зрителей на платформе, являются седьмой и восьмой сезоны "Игры престолов".

HBO объявил о продлении второго сезона сериала The Last of Us всего через две с половиной недели после окончания девятисерийного первого сезона, который завершился в марте.

Ранее в этом году продюсеры Крейг Мазин и Нил Дракманн, похоже, подтвердили свое намерение сделать и третий сезон, предположив, что второй сезон не сможет вместить всю игру The Last of Us Part 2.