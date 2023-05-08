Сериал The Last of Us стал одним из самых просматриваемых сериалов за всю историю HBO Max

Согласно последним финансовым результатам Warner Bros Discovery, сериал охватил более 30 миллионов зрителей HBO Max. Это также самое просматриваемое шоу в Европе и Латинской Америке.
Стоит отметить, что услуга HBO Max недоступна в Великобритании, где сериал транслирует Sky, поэтому общие цифры, скорее всего, гораздо больше.
Единственными сериалами, получившими большее количество зрителей на платформе, являются седьмой и восьмой сезоны "Игры престолов".
HBO объявил о продлении второго сезона сериала The Last of Us всего через две с половиной недели после окончания девятисерийного первого сезона, который завершился в марте.
Ранее в этом году продюсеры Крейг Мазин и Нил Дракманн, похоже, подтвердили свое намерение сделать и третий сезон, предположив, что второй сезон не сможет вместить всю игру The Last of Us Part 2.
относительно игры - фильм полная параша. начиная от свиноподобной Элли, кончая повесткой, где оную пихают в любую дыру.
Игра хорошая, сериал кал
По мне так сериал даже на 1/5 от игры не взял. Нет что ли напряжения, да и зрелищности. Пару слов - мыльная опера.
Не, сериал где-то как-то лежал рядом с игрой. Возможно, даже на одной полке. По крайней мере какие-то основные локации сценаристы попытались сохранить. Только сделали упор не на экшкн, а на отношения. Да ещё и большую часть которых допридумывали. Итак кат-сцен в игре на мой взгляд с перебором, а тут вообще кошмар получился. Хоть и говорят в начале каждой серии, что сериал по игре. Смотреть, конечно, можно, но довольно скучновато. Особенно заметно, когда гоняешь игруху и параллельно смотришь сериал.