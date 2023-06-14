The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 965 оценок

Сравнение The Last of Us Part 1 на ПК с патчем 1.1.0 показывает улучшение производительности

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butcher69
Новости

Вы все знаете про ужасное техническое состояние ПК-версии The Last of Us Part 1 на релизе, но надо отдать должное Naughty Dog за то, что они не забросили игру и выпускают обновления.

Вчера вышло еще одно огромное обновление объемом 25 ГБ. Самым большим улучшением в этих последних патчах является не общая частота кадров, а то, насколько плавной теперь кажется игра. Текстуры и другие высокие графические настройки выглядят на уровне Ультра.

Если сравнивать с предпоследним патчем, то изменений в fps и не видно на первый взгляд, но время загрузки и компиляции шейдеров тоже улучшено, игра находится в том состоянии в котором должна была быть на релизе.

ПК Производительность
17
27
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Комментарии: 27
Ваш комментарий
Denis Kyokushin

Тестировать нужно в местах скопления ботов:

2
Палыч Роков

Там дело даже не в скоплении ботов, игра в пустом корридоре может нагружать проц на 85-90%, судя по видосам с патчем 1.1.0 нагрузка на проц не упала вообще. То есть в ПК версии никак не адаптировали под платформу те операции, которые на PS5 делают аппаратные блоки декодирования и тупо сгрузили всё на центральный процессор.

P.S.: Твои тесты в принципе ниочём, потому как у тебя вместо видеокарты кусок обдрыстаной ссанины, у тебя в любом месте игры будет хреново

-3
Комментарий удален
Абабков Денис Палыч Роков

Странная фигня с ней творится. У меня БП на киловатт ИБП на 800 вроде но в целом норм, но. Порой ИБП начинает пищать пока из игры не выйду причём в других играх такого нет(видимо в один рандомный момент игра сильно жрёт ресурсы или ещё чего), в локации с дамбой вообще каким то боком на выходе из неё ПК загрузил видюху под 100%(rx6950) причём как по памяти так и самой видюхи и оперативку за 20 гиг схавал, играю в вкл FSR (который тоже кста глючный, как будто некоторые поверхности каплями воды или тип того покрыты, короче мерцания точечные, его выкл и норм)
И это на предпоследней версии, хз как на этой но уже думаю добить как есть, устал уже перекачивать особенно с моим инетом. Может потом если приспичит перепройти, а там уже глядишь доведут до ума, но это не точно.

0
Палыч Роков Denis Kyokushin
А в местах с ботами нагрузка падает на половину

Она у тебя падает даже там где нет ботов, любой движущийся объект это дополнительная нагрузка в принципе и чем больше любых объектов в кадре, тем больше мощности надо от видеокарты. Твоя дрочня в разрешении ниже даже чем 800*600 стабильно не тянет эту игру. К тому же ты до сих пор сидишь на 16гб оперативки и у тебя костыль в виде файла подкачки, а эта игра жрёт даже более 32гб оперативы спокойно. Так что в твоём случае никакие патчи ничем не помогут

0
Палыч Роков Абабков Денис

Видяха в играх должна грузиться на 99%, тогда будет комфортный геймплей, но 6950хт для этой игры если в 4к то маловато, даже 7900хтх едва вывозит и не везде, так что тут безальтернативно 4090 нужна

0
Aellie

Пожалуй, уже можно скачать, как выложат

0
H0micide

Уже)) Ссылку думаю сам найдешь)

The Last of Us: Part I | Одни из нас: Часть I [P] [RUS + ENG + 22 / RUS + ENG + 10] (2023) (1.1.0.0 + 2 DLC) [Portable]
0
Китобой на Луне

У меня не самая слабая система, но честно говоря и с предыдущим патчем проблем не было. Да, пришлось поработать с настройками в игре и панели Нвидиа, но фризов не осталось.

0
jax baron

Фигня видно опять в каких-то местах ФПС меньше.

-3
warp 37

Теперь можно дожидаться скидки и брать.

-6
Denn132

Можно скачать а собирать игры в стим это фигня могут заблокировать или игру отобрать через сколько то лет.

3
KonveeR Denn132

Что за бред, стиму 10 лет и ни одну игру из коллекций ни разу не отобрали
Так что чушь не пиши!

-2
Death to the Nazis KonveeR

Всё бывает в первый раз. Но за воздух платить такое себе...

5
Dr_Shtopor Denn132

Я всё жду-жду, когда же такое произойдёт, а оно всё не происходит и не происходит, да что ж это такое-то, а?
Чай, не ларёк Галёнкина...

1
Awareness of greatness Death to the Nazis

Пускай верят наивные обратному

1
Яков Будников

ну как нет изменений фпс, судя по видео там где упора в карту небыло теперь он есть, значит все рандомные дропы должны быть исправлены автоматом, сейчас сам зайду проверю, 4080 даже в 4к длсс качество бывало провалилал фпс с 90 до 60 как раз таки из за недогруза

-7
Палыч Роков

В 4к в этой игре играбельно в нативе только на 4090

-1
Яков Будников Палыч Роков

т.е 50-60 уже не играбельно? и причем тут натив если я написал про длсс качество

-2
Палыч Роков Яков Будников

60 фпс играбельно, ниже нет, тем более в шутанах даже если у тебя монитор с адаптивной синхронизацией

0
Яков Будников Палыч Роков

а все ползунки в играх в ультра это обязательная программа? в киберпанк с трассировкой пути играешь в 20 фпс?)

-1
Dr_Shtopor

Хренасе... Все ачивы выбил? Увожаемо.

-1
ShenonDoreti

Почему эти разработчики считают что у людей остался интерес к этой игре? Релиз был когда, уже не около ли полугода тому назад? Всем уже насрать, все кто хотел пройти на пеке давно прошли еще на релизе , с лагами, да но тем не менее. из за + 5 фпс кто то будет перепроходить одиночную игру? смех

-8
xxREMAGxxIxxGAMERxx

не говори за всех

Спойлер
1
xWantToKillx

Ну хз. Я например уже взял за привычку не прикасаться к играм на релизе и думаю что многие поступают также. Хочется чтобы технические проблемы не накладывались на ощущение от игры. И в эпоху **вноигростроя стоит подождать несколько месяцев, прежде чем что-то проходить

1