Сравнение The Last of Us Part 1 на ПК с патчем 1.1.0 показывает улучшение производительности

Вы все знаете про ужасное техническое состояние ПК-версии The Last of Us Part 1 на релизе, но надо отдать должное Naughty Dog за то, что они не забросили игру и выпускают обновления.
Вчера вышло еще одно огромное обновление объемом 25 ГБ. Самым большим улучшением в этих последних патчах является не общая частота кадров, а то, насколько плавной теперь кажется игра. Текстуры и другие высокие графические настройки выглядят на уровне Ультра.
Если сравнивать с предпоследним патчем, то изменений в fps и не видно на первый взгляд, но время загрузки и компиляции шейдеров тоже улучшено, игра находится в том состоянии в котором должна была быть на релизе.
Тестировать нужно в местах скопления ботов:
Там дело даже не в скоплении ботов, игра в пустом корридоре может нагружать проц на 85-90%, судя по видосам с патчем 1.1.0 нагрузка на проц не упала вообще. То есть в ПК версии никак не адаптировали под платформу те операции, которые на PS5 делают аппаратные блоки декодирования и тупо сгрузили всё на центральный процессор.
P.S.: Твои тесты в принципе ниочём, потому как у тебя вместо видеокарты кусок обдрыстаной ссанины, у тебя в любом месте игры будет хреново
Странная фигня с ней творится. У меня БП на киловатт ИБП на 800 вроде но в целом норм, но. Порой ИБП начинает пищать пока из игры не выйду причём в других играх такого нет(видимо в один рандомный момент игра сильно жрёт ресурсы или ещё чего), в локации с дамбой вообще каким то боком на выходе из неё ПК загрузил видюху под 100%(rx6950) причём как по памяти так и самой видюхи и оперативку за 20 гиг схавал, играю в вкл FSR (который тоже кста глючный, как будто некоторые поверхности каплями воды или тип того покрыты, короче мерцания точечные, его выкл и норм)
И это на предпоследней версии, хз как на этой но уже думаю добить как есть, устал уже перекачивать особенно с моим инетом. Может потом если приспичит перепройти, а там уже глядишь доведут до ума, но это не точно.
Она у тебя падает даже там где нет ботов, любой движущийся объект это дополнительная нагрузка в принципе и чем больше любых объектов в кадре, тем больше мощности надо от видеокарты. Твоя дрочня в разрешении ниже даже чем 800*600 стабильно не тянет эту игру. К тому же ты до сих пор сидишь на 16гб оперативки и у тебя костыль в виде файла подкачки, а эта игра жрёт даже более 32гб оперативы спокойно. Так что в твоём случае никакие патчи ничем не помогут
Видяха в играх должна грузиться на 99%, тогда будет комфортный геймплей, но 6950хт для этой игры если в 4к то маловато, даже 7900хтх едва вывозит и не везде, так что тут безальтернативно 4090 нужна
Пожалуй, уже можно скачать, как выложат
Уже)) Ссылку думаю сам найдешь)
У меня не самая слабая система, но честно говоря и с предыдущим патчем проблем не было. Да, пришлось поработать с настройками в игре и панели Нвидиа, но фризов не осталось.
Фигня видно опять в каких-то местах ФПС меньше.
Теперь можно дожидаться скидки и брать.
Можно скачать а собирать игры в стим это фигня могут заблокировать или игру отобрать через сколько то лет.
Что за бред, стиму 10 лет и ни одну игру из коллекций ни разу не отобрали
Так что чушь не пиши!
Всё бывает в первый раз. Но за воздух платить такое себе...
Я всё жду-жду, когда же такое произойдёт, а оно всё не происходит и не происходит, да что ж это такое-то, а?
Чай, не ларёк Галёнкина...
Пускай верят наивные обратному
ну как нет изменений фпс, судя по видео там где упора в карту небыло теперь он есть, значит все рандомные дропы должны быть исправлены автоматом, сейчас сам зайду проверю, 4080 даже в 4к длсс качество бывало провалилал фпс с 90 до 60 как раз таки из за недогруза
В 4к в этой игре играбельно в нативе только на 4090
т.е 50-60 уже не играбельно? и причем тут натив если я написал про длсс качество
60 фпс играбельно, ниже нет, тем более в шутанах даже если у тебя монитор с адаптивной синхронизацией
а все ползунки в играх в ультра это обязательная программа? в киберпанк с трассировкой пути играешь в 20 фпс?)
Хренасе... Все ачивы выбил? Увожаемо.
Почему эти разработчики считают что у людей остался интерес к этой игре? Релиз был когда, уже не около ли полугода тому назад? Всем уже насрать, все кто хотел пройти на пеке давно прошли еще на релизе , с лагами, да но тем не менее. из за + 5 фпс кто то будет перепроходить одиночную игру? смех
не говори за всех
Ну хз. Я например уже взял за привычку не прикасаться к играм на релизе и думаю что многие поступают также. Хочется чтобы технические проблемы не накладывались на ощущение от игры. И в эпоху **вноигростроя стоит подождать несколько месяцев, прежде чем что-то проходить