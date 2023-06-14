Сравнение The Last of Us Part 1 на ПК с патчем 1.1.0 показывает улучшение производительности ©

Вы все знаете про ужасное техническое состояние ПК-версии The Last of Us Part 1 на релизе, но надо отдать должное Naughty Dog за то, что они не забросили игру и выпускают обновления.

Вчера вышло еще одно огромное обновление объемом 25 ГБ. Самым большим улучшением в этих последних патчах является не общая частота кадров, а то, насколько плавной теперь кажется игра. Текстуры и другие высокие графические настройки выглядят на уровне Ультра.

Если сравнивать с предпоследним патчем, то изменений в fps и не видно на первый взгляд, но время загрузки и компиляции шейдеров тоже улучшено, игра находится в том состоянии в котором должна была быть на релизе.