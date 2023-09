Торжества, посвященные дню The Last of Us и 10-летию игры, пройдут без анонсов будущих проектов ©

Вчера Шеннон Вудворд, которая играет роль Дины в The Last of Us 2, опубликовала в Instagram снимок с подписью "совершенно секретный проект", что вызвало немалый переполох и дискуссию о возможном ходе работ над третьей частью истории серии. Даже если в этой истории действительно что-то есть, Naughty Dog по случаю празднования Дня The Last of Us, похоже, пока не готова поделиться какими-либо новостями.

День The Last of Us - ежегодное мероприятие компании Naughty Dog, посвященное дню, когда вспышка в игре ознаменовала начало "нового мира", - 26 сентября 2013 г. Таким образом, в этом году отмечается 10-я годовщина со дня выхода игры, но у разработчиков не очень многообещающие новости. По словам разработчиков на платформе X (бывший Twitter), никаких анонсов будущих проектов представлено не будет - это касается как игр, так и сериалов.

День The Last of Us уже близко! Завтра в 19: 00 мы отпразднуем этот день стримом #TLOUDay, в котором будут представлены анонсы, посвященные арту, товарам и прочему. Отдавая дань уважения 10-летнему наследию серии, мы не будем обсуждать какие-либо будущие игры или телешоу.

Так чего же ждать геймерам? В сообщении разработчики упомянули только анонсы, касающиеся рекламы или внутриигровых плюшек. Впрочем, желающие могут сами посмотреть, что приготовила Naughty Dog, включив трансляцию в 19:00 по московскому времени.

Похоже, что в этом году этот день не будет сопровождаться громкими анонсами. На Reddit многие фанаты надеялись на анонсы третьей части игры или The Last of Us Factions, но, судя по тому, что сообщила Naughty Dog, в этот раз обойдется без них.