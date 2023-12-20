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Last Train Home 28.11.2023
Стратегия, RTS
5.7 130 оценок

THQ Nordic выпустила хвалебный трейлер стратегии Last Train Home

monk70
Новости

Разработчики из Ashborne Games и издатель THQ Nordic представили хвалебный трейлер стратегии Last Train Home. Last Train Home получила чрезвычайно положительные отзывы и имеет рейтинг 81 на Metacritic и рейтинг 83 на Opencritic. Кроме того, отзывы пользователей Steam также удивительные 86%.

В Last Train Home ваша конечная цель — вернуться домой — в недавно образованную Чехословацкую Республику. Приготовьтесь к предстоящему путешествию, ведь перед лицом невзгод Легион восстанет с триумфом. Это путь, по которому они должны идти, единственный оставшийся им путь. Это наш последний поезд домой.

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Last Train Home
28.11.2023
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