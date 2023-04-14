Клифф Блезински сказал "оставаться на связи" для получения новостей о LawBreakers ©

Вчера Блезински написал в Твиттере, что получил сообщение от своего адвоката по поводу игры.

LawBreakers, разработанная ныне несуществующей компанией Boss Key Productions под руководством Блезински, вышла в августе 2017 года и получила положительные отзывы. Однако спустя год игру закрыли, сославшись на низкое количество игроков.

В последующих твитах Блашински выразил недоумение по поводу поддержки, последовавшей за его первоначальными твитами, поскольку релиз LawBreakers был в значительной степени неудачным по меркам его предыдущих проектов. "Меня до чертиков смущает, что люди болели за то, чтобы игра провалилась, а когда она провалилась, теперь ее поддерживают", - сказал он. "Геймеры - странные люди, йоу".

В последнем твите в своей ветке Блежински написал: "Команда работала над этим не покладая задниц. Ради нее я переселил многих людей из других частей света, а интернет говорил: "не хватает игроков". Тем временем студия разваливается, а мне приходится целый год мучиться от чувства вины".

В апреле 2018 года, спустя восемь месяцев после выхода игры, Boss Key выпустила заявление, в котором говорилось: "Дело в том, что LawBreakers не смогла найти достаточную аудиторию, чтобы генерировать средства, необходимые для поддержания игры в том виде, в котором мы изначально планировали и ожидали. И хотя переход на free-to-play может показаться самым простым изменением, изменения такого масштаба требуют публикации, планирования и ресурсов для этого".

LawBreakers была отключена в сентябре 2018 года.