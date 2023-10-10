Музыкальный клип Layers of Fear "You Are My Sunshine" посвящён 15-летию Bloober Team ©

Команда Bloober Team выпустила видеоклип на песню You Are My Sunshine, чтобы отпраздновать 15-летие польской игровой, созданный с участием певицы Натальи Шредер. Таким образом, за обсуждаемым тизером Layers of Fear 3 или Silent Hill 2 Remake стоял художественный проект, созданный Шрдер и Петром Бабиено, генеральным директором Bloober Team.

Yuo Are My Sunshine черпает вдохновение из меланхоличной мелодии саундтрека Layers of Fear, которая переосмысливает классическую песню, первоначально исполненную легендарным Джонни Кэшем. Таким образом, проект является данью уважения, которую Bloober Team отдает всем поклонникам саги ужасов Layers of Fear и поклонникам многих других мрачных интерактивных историй, созданных краковскими разработчиками с 2008 года по сегодняшний день.

Трейлер, посвященный пятнадцатилетию Bloober Team, описывается нам как видеоклип, который «отправляет зрителей в захватывающее путешествие в темное царство художественного самовыражения, демонстрируя красивые, но сложные отношения между человечеством и искусством».