Разработчики Layers of Fear отмечают успех хоррора хвалебным трейлером ©

Несколько дней назад на ПК и консолях состоялся релиз уникального переосмысления серии психологических хорроров Layers of Fear. Разработчики из студии Bloober Team объединили в игру все вышедшие части игры вместе с дополнениями и грамотно дополнили каждую историю новым контентом. Как результат, Layers of Fear 2023 года стала одним из лучших недавно вышедших хорроров, что было отмечено командой создателей специальным трейлером.

Bloober Team опубликовала хвалебный трейлер Layers of Fear, где приводит оценки от ведущих игровых изданий за рубежом. Большинство критиков по достоинству оценило хоррор, некоторые из которых даже не поскупились на 10 баллов. Рецензентам понравились улучшенные механики игры и передовое качество графики.

Layers of Fear 2023 года предлагает окунуться в извращенный мир художественного ужаса. Отправляйтесь в захватывающее путешествие в глубины безумия, вместе с улучшенными визуальными эффектами и обновленным игровым процессом.

Layers of Fear доступна на линейке Apple Silicon Mac, ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.