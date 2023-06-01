Создатели предстоящего хоррора Layers of Fear представили Deluxe-издание с цифровыми бонусами ©

Помимо базового издания психологического хоррора Layers of Fear, для покупки станет доступна и Deluxe-версия, о чем сообщили разработчики. Сегодня стало известно, что владельцы Deluxe Edition получат не только базовую версию новой игры, но и предыдущие части франшизы, включая DLC. Кроме того, вы сможете ознакомиться с цифровым артбуком, а также с саундтреками, написанными Аркадиушем Рейковским исключительно для серии Layers of Fear.

Если же у вас уже есть предыдущие части серии, то Layers of Fear: Deluxe Edition можно будет приобрести со скидкой в размере 30%. Весьма приятная новость для фанатов франшизы.

Напомним, что Layers of Fear обещает перенести вас в уникальную историю, которая связывает всех персонажей и события серии хорроров. В роли писательницы предстоит раскрыть тайны, разгадать загадки и сразиться с опасностями в старом доме при помощи фонаря. Он станет вашим верным спутником в борьбе с кошмарными явлениями, заставляя вас проникнуть в самые темные уголки этой истории. Официальный релиз хоррора Layers of Fear назначен на 15 июня 2023 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.