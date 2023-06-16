Сравнение Layers of Fear на PS5, Xbox и ПК с подробным описанием разрешения и частоты кадров

Layers of Fear — главный герой нового видео от ElAnalistaDeBits, в котором анализируются и сравниваются версии хоррора Bloober Team для PS5, Xbox Series X|S и ПК, подробно описываются различия в разрешении, частоте кадров и визуальном воздействии одной из самых первых игр на Unreal Engine 5, появившихся на рынке.
PlayStation 5:
- Режим производительности: 60 кадров в секунду при 4K (разрешение восстанавливается из динамического 1440p)
- Режим трассировки лучей: 30 кадров в секунду при 4K (разрешение восстанавливается из динамического 1800p)
Xbox Series X:
- Режим производительности: 60 кадров в секунду при 4K (разрешение восстанавливается из динамического 1440p)
- Режим трассировки лучей: 30 кадров в секунду при 4K (разрешение восстанавливается из динамического 1800p)
Xbox Series S:
- Режим производительности: 60 кадров в секунду при 1140p (разрешение восстанавливается из динамического 1080p)
Технический энтузиаст сообщает о некоторых явлениях заикания как на консолях Sony, так и на консолях Microsoft в режиме разрешения, и поэтому рекомендует режим производительности, который вместо этого гарантирует стабильную частоту кадров в большинстве случаев.
ПК, безусловно, является лучшим вариантом в зависимости от имеющегося в вашем распоряжении аппаратного обеспечения, с картами семейства RTX 40, которые без проблем достигают 60 кадров в секунду в 4K и со всеми максимальными настройками.
В целом, ElAnalistaDeBits утверждает, что удовлетворен работой по оптимизации, проделанной Bloober Team как на ПК, так и на консолях.