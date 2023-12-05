В патче 1.6.1 для Layers of Fear добавлена поддержка NVIDIA DLSS 3

Команда Bloober выпустила обновление 1.6.1 для Layers of Fear, которое добавляет официальную поддержку NVIDIA DLSS 3. Включив DLSS 3 Frame Generation, владельцы видеокарт серии RTX 40 могут получить значительный прирост производительности.

Layers of Fear создана на базе Unreal Engine 5 и использует Lumen для освещения. Хорошая новость для геймеров на ПК заключается в том, что эта игра UE5 не требует высокопроизводительного графического процессора.

RTX 4090 может постоянно поддерживать скорость более 80 кадров в секунду при разрешении 4K при максимальных настройках. И это без использования DLSS 3 Super Resolutiob. Таким образом, используя DLSS 3 Frame Generation, игроки смогут добиться высокой частоты кадров даже в исходном разрешении 4K.

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Ниже вы также можете найти полные примечания к патчу.