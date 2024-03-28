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Передний край 2024 г.
Стратегия, RTS
7.3 57 оценок

Вышел первый апдейт для технической версии игры "Передний край"

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Новости

Разработчики из "Играющие Кошки" представили нам первый апдейт технической версии игры "передний край", в которой нас ждет много увлекательного контента. Помимо различных технических исправлений, новых эффектов, звуков, повышения стабильности, а именно:

  • Новая карта "Балка" (режимы 1 на 1, 2 на 2).
  • Новая техника (танки, артиллерию).
  • Множество мелких исправлений и улучшений.
  • Многие не озвученные до сих пор отряды получат наконец свои голоса.
  • Обновленный лаунчер версии 0.1.26.0

Тем не менее напоминаем, это лишь техническая версия, а значит некоторые моменты ещё не до конца отлажены и не финализированы.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Прикольная игра, ну очень многое еще надо делать!

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