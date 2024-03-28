Вышел первый апдейт для технической версии игры "Передний край"

Разработчики из "Играющие Кошки" представили нам первый апдейт технической версии игры "передний край", в которой нас ждет много увлекательного контента. Помимо различных технических исправлений, новых эффектов, звуков, повышения стабильности, а именно:
- Новая карта "Балка" (режимы 1 на 1, 2 на 2).
- Новая техника (танки, артиллерию).
- Множество мелких исправлений и улучшений.
- Многие не озвученные до сих пор отряды получат наконец свои голоса.
- Обновленный лаунчер версии 0.1.26.0
Тем не менее напоминаем, это лишь техническая версия, а значит некоторые моменты ещё не до конца отлажены и не финализированы.
Прикольная игра, ну очень многое еще надо делать!