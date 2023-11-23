Экс-сотрудник Valve объяснил, в чем заключалась причина столь быстрого создания Left 4 Dead 2

Несмотря на то, что серия Left 4 Dead остается одной из самых почитаемых в мире игр, решение Valve выпустить сиквел спустя всего год после релиза "единички" выглядело довольно неразумным. И вот теперь, спустя 14 лет, один из создателей игры рассказал о причинах, побудивших студию к этому.

Как известно, у поклонников Left 4 Dead был ровно год, прежде чем в 2009 году на рынке появилось столь же тепло принятое продолжение игры. Left 4 Dead 2 не предлагала ни огромного скачка в технологиях, ни инноваций в геймплее, так почему же Valve просто не продолжить заниматься развитием первой части?

Оказывается, ответ на этот вопрос есть, и он заключается в том, что L4D1 была настолько сильно сломана, что никто в Valve не решился к ней прикоснуться. Именно так в недавней беседе с Game Developer сказал Чет Фалишек, в прошлом ведущий разработчик Left 4 Dead, а ныне ведущий разработчик The Anacrusis.

Я не думаю, что люди со стороны понимают, насколько сломанным был движок Left 4 Dead, - сказал Фалишек. Каждая карта загружалась по два-три раза в фоновом режиме.

Попытки устранить проблему приводили к случайному исчезновению персонажей, из-за чего программисты Valve не хотели трогать шаткую, но вполне работоспособную "башню Дженга", которую они построили. Однако это создало проблему, когда настало время для разработки L4D2. Учитывая, что L4D1 только вышла, логичнее было бы интегрировать содержимое второй игры в виде обновления или DLC, но никто не решался нарушить хрупкий баланс первой игры.

Left 4 Dead была настолько хрупкой вещью, что никто не хотел к ней прикасаться, - говорит Фалишек, - не было никакой возможности поддерживать моды для Left 4 Dead так же, как мы это делали для Left 4 Dead 2, без необходимости делать масштабную перенастройку".

Так почему же Valve не стала разъяснять это решение при самом анонсе? По словам Фалишека, рассказывать игрокам о проблемах первой части в то время, когда разработчики выжимают последний пот в работе над сиквелом, было бы не лучшей идеей.

Звучит вполне обоснованно. Огорчает только то, что на создание Left 4 Dead 2 ушел всего год, а мы до сих пор не увидели даже намека на планы по выпуску третьей части. Впрочем, надо отдать должное, игра по-прежнему получает все более-менее интересные обновления.