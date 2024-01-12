Фанаты работают над ремейками Soul Reaver и Tomb Raider Legend на Unreal Engine 5

Похоже, что фанаты работают над ремейками Tomb Raider: Legend и Soul Reaver на Unreal Engine 5. Эти два проекта находятся на очень ранней стадии разработки.

The Soul Reaver Remake — проект Али Альджабера. Али поделился видео, демонстрирующим новую систему передвижения. Благодаря этому вы можете летать, сражаться, карабкаться и взаимодействовать с переключателями и ящиками. Следующее обновление будет посвящено магическим силам и некоторым блуждающим врагам. Опять же, это незавершенный проект. Таким образом, вам следует умерить свои ожидания.

The Tomb Raider: Legend Remake на UE5 находится на еще более ранней стадии разработки. Разработчик Monkey Riot придумывает, как сделать элементы управления правильными, прежде чем приступить к работе над игровым окружением. Несмотря на раннюю стадию проекта, в прототипе видно, что Лара двигается очень хорошо.