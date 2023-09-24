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The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 22.10.2019
6.5 44 оценки

Две финальные части The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel выйдут на PlayStation 5

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butcher69
Новости

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel - это довольно большая и обширная сага из четырех историй, которая уже несколько славных лет выходит на консолях PlayStation, Nintendo и PC. К сожалению, из-за ограниченного бюджета, разработчики не могли себе позволить выпуск на всех возможных консолях.

Теперь же The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III и The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV получат PS5-версии. Игры выйдут в одном комплекте уже в начале 2024 года. Стоит отметить, что первая и вторая часть на PlayStation 5 все еще недоступны, но запускаются посредством обратной совместимости

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