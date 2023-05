Один из авторов "Твин Пикса" консультировал создателей The Legend of Zelda Link's Awakening ©

Один из создателей сериала "Твин Пикс" рассказал, что консультировал разработку игры The Legend of Zelda: Link's Awakening. Франшиза Zelda - одна из самых любимых в мире игр. Она захватывает сердца геймеров на протяжении десятилетий благодаря своей очаровательной теме исследования, красивым мирам, увлекательным персонажам и другими вещами. Более того, несколько частей франшизы считаются одними из лучших игр всех времен, включая последнюю игру серии, The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

При всем этом The Legend of Zelda: Link's Awakening нашла влияние в совершенно другой среде и типе истории. На игру повлиял "Твин Пикс", невероятно сюрреалистическая, отталкивающая мистерия Дэвида Линча, действие которой происходит в маленьком городке в Вашингтоне. На протяжении многих лет это неоднократно отмечалось, но многие считали, что Nintendo просто взяла игру на заметку. Оказывается, все гораздо глубже. Соавтор сериала "Твин Пикс" Марк Фрост сегодня в Твиттере совершенно случайно рассказал, что он консультировал Nintendo по игре, давал идеи для игры, но сам никогда в нее не играл.

Он сделал вид, что совершенно не знает о легендарном статусе игры, и уморительно спросил, играл ли кто-нибудь в нее. На данный момент Фрост не рассказал подробностей, но многие пользователи надеются на этоо