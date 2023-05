Авторы эмулятора Yuzu сообщили, что теперь можно стабильно играть в Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в 4K/60fps ©

Команда разработчиков эмулятора Nintendo Switch, Yuzu, объявила, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom полностью играбельна в 4K/60fps. Очень важно, что для игры на эмуляторе больше не нужны никакие хаки. Все, что вам нужно сделать, это скачать Yuzu с его официального сайта.

Таким образом, любители компьютерных игр смогут пройти The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom от начала до конца.

Как уже сообщалось, Zelda: Tears of the Kingdom может работать с 4K/60fps на NVIDIA GeForce RTX 4090 и даже в 8К.