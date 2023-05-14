The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
8 117 оценок

Авторы эмулятора Yuzu сообщили, что теперь можно стабильно играть в Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в 4K/60fps

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R_Mor
Новости

Команда разработчиков эмулятора Nintendo Switch, Yuzu, объявила, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom полностью играбельна в 4K/60fps. Очень важно, что для игры на эмуляторе больше не нужны никакие хаки. Все, что вам нужно сделать, это скачать Yuzu с его официального сайта.

Таким образом, любители компьютерных игр смогут пройти The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom от начала до конца.

Как уже сообщалось, Zelda: Tears of the Kingdom может работать с 4K/60fps на NVIDIA GeForce RTX 4090 и даже в 8К.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
hooch211

Инфа неверная, для игры в 60 фпс до сих пор нужны моды и будут нужны всегда.

1
Курьер из Вегаса

Почему?

0
hpi Курьер из Вегаса

Потому шо это эмулятор а не оригинальное железо.

0
KIBERMAX

Без доказательного видео да это точно.

0
agula98

И где инфа неверная? Глаза раскрой и внимательно прочитай предпоследние предложение на скрине.

0
hooch211 agula98

в новости неверная, а в твиттере юзу все адекватно написано.

0
Limgrave

Кто собирается качать, ребят, проверьте пожалуйста на своих системах и отпишитесь, хочу поиграть, интернет слабый, пока качается, есть ли смысл.

0
agula98

А какой смысл тут спрашивать, ну ответит тебе чел, мол, бро качай спокойно на моем корыте rtx 4090 i9-13900k игра тупо летает и толку тебе от этой инфы?

2
ugf16349

Ты бы лучше написал свои системки.

1
Destroited

Дружище системки пожалуйста напиши свои, исходя из этого тебе сможем сказать будет ли у тебя идти нормально игра или нет, без системок в твоем вопросе мало смысла.

1
hpi

Тебе написали 2к 60 фпс на rtx 4090 и i9 13900k. То есть на и5 и ртх 3060 ти в 720р возможно 30 фпс.

-2
Shot59rus

rtx 2060, ryzen 5800x работает 2к 50-60 ФПС выдает

3
NatanieLzZ

Ryzen 5 3600 + 6600XT еле до 50 дотягивают в 720/1080 (так выставлено по умолчанию в эмуляторе) и крайне нестабильный фпс. Причем ни проц ни видеокарта толком не нагружены

0
hooch211

ну надеюсь вулкан используете? и шейдерный кэш включен? пока он не сформирован фпс будет всегда рваным

0