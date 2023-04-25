The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
7.2 66 оценок

Новый трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom посвящен причудливым вещам, которые вы можете сделать

©
R_Mor
Новости

Nintendo выпустила новый трейлер ожидаемой всеми The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, и это довольно необычный трейлер.

Трейлер посвящен одному из основных преимуществ игры, которое заключается в том, что вы можете делать действительно странные вещи, если дадите волю своему воображению.

Если вы любите делать то, чего обычно не бывает в подобных играх - от строительства транспортных средств до перемещения по крышам, - в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вы найдете все, что нужно.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая эксклюзивно для Nintendo Switch.

Консоли Трейлеры
1
3
Последние посты по игре The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
По слухам, первые превью по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom появятся 26 апреля
По слухам, первые превью по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom появятся 26 апреля
Представлена главная музыкальная тема The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Представлена главная музыкальная тема The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Nintendo демонстрирует сражения и локации в рекламных роликах The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Nintendo демонстрирует сражения и локации в рекламных роликах The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Комментарии: 3
Ваш комментарий
mongol312

главное, сделайте две причудливые вещи - дайте голос герою и нормальные квесты.

1
Папел

Как хорошо, что есть эмулятор свича и можно будет пройти игру в 60 фпс на старте

0
mongol312

Думаешь, прям сразу и появится на Юзу? Нинтендо никакой защиты не ставит разве?

0