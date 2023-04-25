Новый трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom посвящен причудливым вещам, которые вы можете сделать

Nintendo выпустила новый трейлер ожидаемой всеми The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, и это довольно необычный трейлер.
Трейлер посвящен одному из основных преимуществ игры, которое заключается в том, что вы можете делать действительно странные вещи, если дадите волю своему воображению.
Если вы любите делать то, чего обычно не бывает в подобных играх - от строительства транспортных средств до перемещения по крышам, - в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вы найдете все, что нужно.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая эксклюзивно для Nintendo Switch.
главное, сделайте две причудливые вещи - дайте голос герою и нормальные квесты.
Как хорошо, что есть эмулятор свича и можно будет пройти игру в 60 фпс на старте
Думаешь, прям сразу и появится на Юзу? Нинтендо никакой защиты не ставит разве?