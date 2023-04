Новый трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom посвящен причудливым вещам, которые вы можете сделать ©

Nintendo выпустила новый трейлер ожидаемой всеми The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, и это довольно необычный трейлер.



Трейлер посвящен одному из основных преимуществ игры, которое заключается в том, что вы можете делать действительно странные вещи, если дадите волю своему воображению.

Если вы любите делать то, чего обычно не бывает в подобных играх - от строительства транспортных средств до перемещения по крышам, - в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вы найдете все, что нужно.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая эксклюзивно для Nintendo Switch.