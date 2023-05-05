Прямая трансляция запуска The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom назначена на 12 мая ©

С каждым днем ажиотаж и предвкушение предстоящего запуска The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom становятся все более интенсивными, и Nintendo, что неудивительно, будет стремиться раздуть это пламя, пока мы считаем дни до выхода игры.

Фактически, накануне выхода долгожданной игры с открытым миром компания проведет специальное мероприятие Nintendo Treehouse Live. В Твиттере недавно было объявлено, что прямая трансляция празднования запуска начнется 12 мая в 04:45 по московскому времени. Разделенная на четыре отдельных сегмента, она будет включать игровой процесс из Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет на Nintendo Switch 12 мая.