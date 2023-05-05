The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
7.5 76 оценок

Прямая трансляция запуска The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom назначена на 12 мая

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monk70
Новости

С каждым днем ажиотаж и предвкушение предстоящего запуска The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom становятся все более интенсивными, и Nintendo, что неудивительно, будет стремиться раздуть это пламя, пока мы считаем дни до выхода игры.

Фактически, накануне выхода долгожданной игры с открытым миром компания проведет специальное мероприятие Nintendo Treehouse Live. В Твиттере недавно было объявлено, что прямая трансляция празднования запуска начнется 12 мая в 04:45 по московскому времени. Разделенная на четыре отдельных сегмента, она будет включать игровой процесс из Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет на Nintendo Switch 12 мая.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
agula98
пока мы считаем дни до выхода игры.

ну кто-то считает, а кто-то уже прохождение игры заканчивает

2
Папка Дженнаты Ортеги

Я на ПК уже прошел.

0
Папел

"С каждым днем ажиотаж и предвкушение предстоящего запуска The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom становятся все более интенсивными, и Nintendo, что неудивительно, будет стремиться раздуть это пламя, пока мы считаем дни до выхода игры."

Ну что за кринж. Русский бы такое не написал. Это явно убогая, переведенная копипаста.

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