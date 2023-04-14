The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
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В сети появился ТВ-ролик The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom с новыми кадрами

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butcher69
Новости

Как если бы финального трейлера, вышедшего сегодня, было недостаточно, новый ТВ-ролик The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, похоже, просочился на Reddit, и он включает новые кадры с боссом и области, которую мы не видели раньше.

Просочившийся ролик, который был размещен на Reddit, демонстрирует людей, играющих в Tears of the Kingdom в различных условиях и реагирующих на это, с кадрами игрового процесса. Есть несколько новых роликов, которые мы еще не видели, в том числе Линк идет по тонким, сломанным балкам от небесного острова к небесному острову и использует "восхождение", чтобы подкрасться к врагам.

Но настоящее золото появляется позже в трейлере. После того, как сегодня в официальном трейлере появился трехголовый дракон, подозрительно похожий на босса из первой Zelda, мы получили подтверждение, что это действительно Глиок. Точнее, огненный Глиок, намекая на то, что в мире могут существовать и другие разновидности (возможно, ледяные?). Примечательно, что Линк сражается с Глиоком на мосту Хилии, а это значит, что в Tears of the Kingdom может быть что-то похожее на Skyrim, где драконы могут просто прилететь и начать с вами драку.

Другим важным новым элементом является новая область, которую мы еще не видели. Она появляется в конце, когда отец играет со своей дочерью в Tears of the Kingdom. Мы видим Линка в темном месте, но когда он стреляет в определенное растение на боку дерева, оно загорается, освещая прохладный темный лес. Местность покрыта растениями и грибами, а впереди на дереве висит гигантская светящаяся золотая капсула.

Игра выйдет 12 мая на Nintendo Switch.

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