2K Games удалила Denuvo из LEGO 2K Drive

Игра для любителей скорости и приключений. Вы можете собрать свой уникальный автомобиль и принять участие в разных режимах игры: сюжетном, одиночном или турнирном.

В режиме истории вы проживёте увлекательную сагу о том, как из неизвестного гонщика вы станете звездой трассы и покажете своё мастерство харизматичным соперникам. С каждой победой ваш ранг будет расти, пока вы не доберётесь до финальной схватки с жутким Shadow Z.

Вы можете свободно исследовать огромный и яркий мир Брикландии, населённый колоритными персонажами. Промчитесь по асфальту среди пышных полей, прокатитесь по бездорожью в пустынных округах Биг-Батт, насладитесь живописными водными путями Проспекто-Вэлли — выбор за вами.

Строить транспортные средства в гараже так же легко, как складывать кирпичики. Создавайте новые автомобили и лодки с нуля или модифицируйте любое транспортное средство из своей коллекции.