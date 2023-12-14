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LEGO 2K Drive 19.05.2023
Гонки, От третьего лица, Открытый мир
6.5 36 оценок

2K Games удалила Denuvo из LEGO 2K Drive

monk70
Новости

2K Games недавно выпустила новое обновление для LEGO 2K Drive, в котором удалена технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo.

LEGO 2K Drive вышла на ПК в мае 2023 года. Это означает, что 2K Games потребовалось около семи месяцев, чтобы удалить ее.

LEGO 2K Drive — это масштабное автомобильное приключение LEGO в открытом мире. В этой игре игроки могут участвовать в гонках где угодно, играть с кем угодно, строить аттракционы своей мечты и побеждать соперников в гонках за желанный Sky Trophy.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Ну хоть на торрентах может быть обретет известность, об игре никто не знает.

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GayFish

Что-то типа The Crew для самых маленьких.

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