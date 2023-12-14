2K Games удалила Denuvo из LEGO 2K Drive

2K Games недавно выпустила новое обновление для LEGO 2K Drive, в котором удалена технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo.
LEGO 2K Drive вышла на ПК в мае 2023 года. Это означает, что 2K Games потребовалось около семи месяцев, чтобы удалить ее.
LEGO 2K Drive — это масштабное автомобильное приключение LEGO в открытом мире. В этой игре игроки могут участвовать в гонках где угодно, играть с кем угодно, строить аттракционы своей мечты и побеждать соперников в гонках за желанный Sky Trophy.
Ну хоть на торрентах может быть обретет известность, об игре никто не знает.
Что-то типа The Crew для самых маленьких.