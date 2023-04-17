Физические копии LEGO 2K Drive для Nintendo Switch не будут содержать картриджа ©

По-видимому, реальной физической версии LEGO 2K Drive для Nintendo Switch не будет, учитывая, что коробка с игрой будет содержать только код для загрузки цифровой версии из интернет-магазина.

Подтверждением служит официальный бокс-арт гоночной аркады, появившийся в прайс-листах различных подразделений Amazon, где четко указано, что в упаковке нет картриджа, а есть только код для скачивания игры.

На обложке для США также указано, что для установки требуется карта microSD, чего нет на обложке для европейского рынка. На данный момент интернет-магазин обоих регионов сообщает, что LEGO 2K Drive будет занимать от 4,5 до 4,6 ГБ места, но на данный момент нельзя исключать, что это неверная информация и что игра на самом деле будет весить намного больше при запуске.

LEGO 2K Drive будет доступна с 19 мая 2023 года, а также для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.