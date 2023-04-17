LEGO 2K Drive 19.05.2023
6.6 15 оценок

Физические копии LEGO 2K Drive для Nintendo Switch не будут содержать картриджа

©
monk70
Новости

По-видимому, реальной физической версии LEGO 2K Drive для Nintendo Switch не будет, учитывая, что коробка с игрой будет содержать только код для загрузки цифровой версии из интернет-магазина.

Подтверждением служит официальный бокс-арт гоночной аркады, появившийся в прайс-листах различных подразделений Amazon, где четко указано, что в упаковке нет картриджа, а есть только код для скачивания игры.

На обложке для США также указано, что для установки требуется карта microSD, чего нет на обложке для европейского рынка. На данный момент интернет-магазин обоих регионов сообщает, что LEGO 2K Drive будет занимать от 4,5 до 4,6 ГБ места, но на данный момент нельзя исключать, что это неверная информация и что игра на самом деле будет весить намного больше при запуске.

LEGO 2K Drive будет доступна с 19 мая 2023 года, а также для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.

Консоли
2
2
Последние посты по игре LEGO 2K Drive
Создатели LEGO 2K Drive рассчитывают сделать несколько сиквелов
Создатели LEGO 2K Drive рассчитывают сделать несколько сиквелов
Раскрыта продолжительность одиночной кампании LEGO 2K Drive; кроссоверы могут появиться в будущем
Раскрыта продолжительность одиночной кампании LEGO 2K Drive; кроссоверы могут появиться в будущем
Геймплейный трейлер гоночной игры с открытым миром LEGO 2K Drive
Геймплейный трейлер гоночной игры с открытым миром LEGO 2K Drive
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Batchankoff

Ясно, такая борьба с перепродажей игр?

1
Oscilograf

"Физические копии LEGO 2K Drive для Nintendo Switch не будут содержать картриджа"

Они будут содержать тлен и безысходность...

0