LEGO Party! устроит кроссплатформенный хаос уже 30 сентября

Этой осенью фанатов кубиков ждёт настоящий праздник — LEGO Party! выходит 30 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (Steam). Разработкой занимается SMG Studio, а издателем выступает Fictions. Те, кто оформит предзаказ, получат набор из пяти эксклюзивных цифровых минифигурок, включая Cotton Candy Cheerleader и Shark Singer.

Исполнительный продюсер Fictions Эван Айсенбис называет проект «воплощением духа LEGO в новом многопользовательском формате» и обещает веселье для игроков всех возрастов.

В LEGO Party! до четырёх игроков смогут соревноваться в 60 ярких и безумных мини-играх, вдохновлённых культовыми наборами вроде LEGO Pirates, LEGO Space и LEGO NINJAGO. Играть можно как локально на одном экране, так и в кроссплатформенном онлайне, объединяя друзей с разных устройств.

Главная цель проста — собрать больше всех золотых кирпичей, применяя бонусы и ставя ловушки противникам. При этом испытания будут самыми разными: от футбольных баталий в Rocketball и танцевальных дуэлей в Dance Off до противостояния с кракеном в Kraken Up.

Разработчики обещают более миллиарда комбинаций для кастомизации минифигурок. Можно выбрать классический образ из любимых наборов или создать совершенно сумасшедшего персонажа, чтобы выделиться на вечеринке.

Соревнования, хаос и море юмора — всё это ждёт игроков в LEGO Party!, где каждая мини-игра превращается в маленькое приключение, а каждый матч — в борьбу за кубиковое чемпионство. Уже в конце сентября можно будет собрать друзей и устроить свой собственный праздник LEGO.