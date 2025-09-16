Состоялся релиз кооперативного приключения LEGO Voyagers

Сегодня состоялся релиз игры LEGO Voyagers от студии Light Brick, известной по медитативной головоломке LEGO Builder’s Journey. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Главные герои игры - два миниатюрных персонажа, которым предстоит вместе преодолевать препятствия, решать головоломки и строить космические корабли. В игре представлен кооператив на двух игроков - который доступен как в локальном, так и в онлайн-режиме.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.