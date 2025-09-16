ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
LEGO Voyagers 15.09.2025
Адвенчура, Вид сверху, Песочница, Кооператив
3.3 7 оценок

Состоялся релиз кооперативного приключения LEGO Voyagers

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз игры LEGO Voyagers от студии Light Brick, известной по медитативной головоломке LEGO Builder’s Journey. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Главные герои игры - два миниатюрных персонажа, которым предстоит вместе преодолевать препятствия, решать головоломки и строить космические корабли. В игре представлен кооператив на двух игроков - который доступен как в локальном, так и в онлайн-режиме.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

5
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Кошачий комочек

бюджет на лего человечков не хватило только на головы)

5
ViksOne

Пройду с другом под пивко

3
JustA_NiceGuy

Предыдущая отличная, думаю и эта будет такой же. Chill and cozy games.

HoganHog