Состоялся релиз хоррора Lempo, вдохновленного финской мифологией

Психологический хоррор, вдохновлённый финской мифологией. Вы попадаете в мир метсянпейтто, где действует закон леса. Это место, где души заблудших людей становятся пищей для сверхъестественных существ. Вы играете за Пола, обычного офисного работника, который по нелепой случайности оказывается в этом кошмаре. Теперь вы должны найти выход из леса и вернуться к нормальной жизни.

Для этого вам придётся решать разнообразные головоломки, исследовать окружение, находить полезные предметы и взаимодействовать с другими персонажами. Но будьте осторожны: не все из них дружелюбны. Некоторые могут помочь вам, а некоторые — подставить.

Ваш единственный друг в темноте — зажигалка и фонарик. Они помогут вам осветить путь и увидеть то, что скрывается в тени. Но не забывайте, что лес жаждет поглотить вас... Он может запутать вас и заставить бежать без цели. Поэтому используйте компас, чтобы не заблудиться. И следуйте за душами, которые могут указать вам направление.

Сможете ли вы раскрыть тайны метсянпейтто и спастись от леса?