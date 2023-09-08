Состоялся релиз хоррора Lempo, вдохновленного финской мифологией

Издатель PID Games и разработчик One Trick Entertainment объявили, что психологический хоррор Lempo, вдохновленный финской мифологией, вышел для PS5 и ПК.
В вы играете за Пола, обычного парня, заблудившегося в лесу после рабочего дня. Узнайте истории людей, которые когда-то оказались в ловушке в Мецэнпейтто. Используйте найденные вами маленькие предметы, чтобы узнать, что происходит в этом загадочном месте, и вернитесь к своей мирной жизни, прежде чем этот злой лес поглотит вас.
Тьма Мецэнпейто коварна. Освещайте свой путь зажигалкой и фонариком, чтобы исследовать местность, полную предметов, которые нужно найти, и загадок, которые нужно разгадать... Но не идите слишком быстро, иначе вы заблудитесь, и используйте компас, если хотите сбежать из этого жестокого леса. Во время путешествия по Lempo вы встретите души. Они могут указать на подсказки, которые вы ищете.
"Тьма Мецэнпейто коварна". Ясен пень: когда твой фонарик высветит у дороги указатель с таким вот или подобным названием местности - мозг может просто взорваться из-за паралича языка, которым ты захочешь вслух прочитать эту финохерь.