Новый трейлер нелинейного триллера Let Bions Be Bygones в стиле "Бегущего по лезвию" раскрывает дату выхода

Приключенческая игра Let Bions Be Bygones в стиле "Бегущего по лезвию" выйдет на PC через Steam 30 апреля, объявили издатель MicroProse и разработчик Bohemian Pulp. В настоящее время доступна демоверсия.

"Добро пожаловать на планету Террахайв. Планета, которая никогда не должна была существовать. Она полностью заражена болезнью под названием "человечество". Корпоративные аркологии и космические лифты наводят тень на слои загрязненных искусственных сооружений. За всем этим следят древние мозги на аппаратах, а движут ими жадность, коррупция, прогресс и бессмертие." - Джон Купер

Потеряв все, отставной детектив Джон Купер должен взяться за свое последнее дело - найти пропавшую девушку из высшего класса среди самых низов антиутопического города-планеты Террахайв. Выберите свой уникальный путь в этом атмосферном повествовательном триллере в стиле future-noir.

Игроки смогут сформировать личность героя, руководствуясь в действиях одним из трёх подходов. Авторы подчеркнули, что неправильных решений в игре нет — только последствия.