Живет и процветает! - Ролевой экшен Let it Die преодолел отметку в 8 миллионов загрузок ©

Вероятно, вы уже и позабыли о таком проекте, но, судя по всему, он продолжает оставаться наплаву. 8 миллионов загрузок - такой рекорд установила игра LET IT DIE от GungHo Online Entertainment. В свое время мрачный экшн-сурвайвл стал настоящим хитом благодаря своей уникальной эстетике и потрясающему саундтреку от Акиры Ямаоки. В честь этого события будет запущен ивент 8 Million Downloads, в рамках которого пользователи смогут принять участие в специальных квестах, получить эксклюзивные награды и пройти через Тower of Barbs. Празднование продлится с 26 июня по 27 июля.

В рамках события искатели приключений смогут выиграть эксклюзивные предметы, включая шлем Momoko Yamada Head и ножи YES и NO. Также будет доступен новый Мушфест с редкими наклейками, включая популярную наклейку Ultimate Fighter's Return.

GOE также предлагает фанатам приобрести два набора, включающих редкие металлы, Lost Bags и Express Pass. Кроме того, игроки смогут воспользоваться специальными возможностями, такими как 3 бесплатных продолжения в день, скидка 50% на все материалы в торговых автоматах, а также получение бесплатных Dustin-монет и увеличение получаемого бладниума в зонах Тенгоку.