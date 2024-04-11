Let's School анонсирована для консолей

Помнишь школьные годы? Те времена, когда главным врагом была контрольная, а главным героем – каникулы. В игре Let’s School ты можешь вернуться в школу, но уже в качестве главного героя – директора! Это твой шанс создать школу, о которой ты всегда мечтал, но без риска получить двойку.

Судя по свежему трейлеру, игра обещает стать настоящей революцией в мире школьного менеджмента. Построй здания, разработай учебные программы и найми преподавателей. Или уволи, если кто-то из них заставит учеников читать «Войну и мир» за одну ночь.

На тебя ложится ответственность за каждую деталь – от украшения кабинетов до выбора формы. Но помни, с великой властью приходит великая ответственность, особенно если ученики не оценят твой выбор цвета школьной формы.

Let’s School предлагает не просто управлять школой, а вести учеников от середнячков к звёздам академического мира. И все это благодаря твоему умению управлять и стратегически мыслить. А если что-то пойдет не так, всегда можно сказать, что это был уникальный педагогический эксперимент.

Анонсированная на лето 2024 года игра будет доступна на Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X/S, так что у тебя будет шанс испытать все «радости» школьного администрирования на любимой консоли. Не упусти свой шанс создать школу мечты. Или хотя бы попробуй не превратить её в адские кабинеты с вечными контрольными.