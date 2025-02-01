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Liar's Bar 02.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Инди, От первого лица
8.8 24 оценки

Инди-хоррор Liar's Bar вышел на мобильных устройствах

Simple Jack
Новости

Liar's Bar — это самое мрачное и захватывающее заведение в городе. Разработчики из Curve Animation создали место, где компании из 4 человек могут сыграть в Кости Лжецов и Карточную Колоду Лжецов, а победить поможет хитрость и внимательность.

До недавнего времени игра находилась в раннем доступе Steam, но теперь победители в категории «самый инновационный геймплей» объявили, что Liar's Bar появилась на цифровом прилавке Google Play. Игроки с Android OS могут установить ее совершенно бесплатно.

Прямо сейчас в Liar's Bar доступны два режима:

  • Во время партии Liar’s Deck нужно положить карту рубашкой вверх и объявить ее номинал, если вы солгали и прокололись — сыграть в русскую рулетку.
  • А в основе Liar’s Dice лежат броски костей. Вы можете предсказать общее количество кубиков на столе с определенным значением на грани, но если ошибетесь — выпьете яд.

Цель обеих мини-игр состоит в том, чтобы обмануть противников и остаться последним выжившим игроком. Несмотря на простые правила, инди-хоррор полюбился за сочетание стратегии и психологического напряжения, которые не отпускают до самого конца.

Стоит отметить: мобильная версия игры сохраняет основные механики, но предназначена для более коротких игровых сессий.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
yrroodd

Не знаю как с рандомами,но с друзьями было весело )

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