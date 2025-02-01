Инди-хоррор Liar's Bar вышел на мобильных устройствах

Liar's Bar — это самое мрачное и захватывающее заведение в городе. Разработчики из Curve Animation создали место, где компании из 4 человек могут сыграть в Кости Лжецов и Карточную Колоду Лжецов, а победить поможет хитрость и внимательность.

До недавнего времени игра находилась в раннем доступе Steam, но теперь победители в категории «самый инновационный геймплей» объявили, что Liar's Bar появилась на цифровом прилавке Google Play. Игроки с Android OS могут установить ее совершенно бесплатно.

Прямо сейчас в Liar's Bar доступны два режима:

Во время партии Liar’s Deck нужно положить карту рубашкой вверх и объявить ее номинал, если вы солгали и прокололись — сыграть в русскую рулетку.

нужно положить карту рубашкой вверх и объявить ее номинал, если вы солгали и прокололись — сыграть в русскую рулетку. А в основе Liar’s Dice лежат броски костей. Вы можете предсказать общее количество кубиков на столе с определенным значением на грани, но если ошибетесь — выпьете яд.

Цель обеих мини-игр состоит в том, чтобы обмануть противников и остаться последним выжившим игроком. Несмотря на простые правила, инди-хоррор полюбился за сочетание стратегии и психологического напряжения, которые не отпускают до самого конца.

Стоит отметить: мобильная версия игры сохраняет основные механики, но предназначена для более коротких игровых сессий.