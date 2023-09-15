Lies of P будет защищена Denuvo

Lies of P выходит через несколько дней (завтра для владельцев Deluxe версии), однако только сегодня на странице игры в Steam появилась информация, что в игре будет присутствовать технология защиты Denuvo.
Таким образом, игра будет защищен от взлома по крайней мере на какое-то время. Однако интересно посмотреть, как это повлияет на производительность, поскольку в играх, где присутствует данная защита, возникали проблемы со стабильностью работы. И сколько времени пройдет, прежде чем разработчики решат удалить защиту из игры.
Lies of P выйдет 19 сентября для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.
Не верят в свою игру, Старфилд и то поверили)
Причём тут вера... Lies of P делают люди которым нужны бабки. А Беседки похрен, ведь ты и так схаваеш их " шедевр "
разрабам Elden Ring бабки не нужны были? по твоей логике
Людям которым нужны бабки наоборот не тратят на эту недозащиту деньги. Так что, как было написано выше,они и правда не уверенны в своей игре.
что ты высрал?
Lies Of P :я с денувой.
пираты:Это временно,не волнуйся,вылечим.
Х)))))
Главное, что-бы оптимизация осталась такой же и эту "защиту" правильно интегрировали...
Кто бы сомневался. Столько пиара. Это без вариантов.
Пфф, очень зря. Уж от корейцев не ожидал.
Ну так я всегда говорил что будет, а мне никто не верил. мол брешешь.
Ясно короче... ждём пока уберут защиту.
автор ты что куришь, она сегодня вышла
Можно поправить немного, выходит сегодня точнее уже вышла для владельцев deluxe издания, там уже и стримы во всю)
А так разрабы козлы конечно..опять выручает game
Ну это подлянка конечно,придется продлеваться на 80 лир в гейпасе.
аххахаххх дождались))))) а я то думал будет во что играть в сентябре)))вот же редиски южнокорейские)))
Помойкой оказалось, увы.
думал брать-не брать
теперь все стало очевидно
да и демка не очень зацепила
ахаха, ну да, брать он собирался, нос как у Пинокио вырос
Ты бы и не брал её, как и другие игры, потому что ты пират, и ноешь лишь потому, что не сможешь играть в день релиза, вот и всё.
Как же надоели эти нытики просто ппц.
Ну иди на трекере скачай очередное " Кал " и покушай.
я? если нет демо - да, качаю с торрентов, смотрю нравится-не нравится и либо покупаю, либо нет. пирачу только фильмы и музыку.
Как же надоели эти нытики ,которые ноют про нытиков
Denuvo это хорошо.