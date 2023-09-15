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Lies Of P 19.09.2023
6.7 226 оценок

Lies of P будет защищена Denuvo

peperonin
Новости

Lies of P выходит через несколько дней (завтра для владельцев Deluxe версии), однако только сегодня на странице игры в Steam появилась информация, что в игре будет присутствовать технология защиты Denuvo.

Таким образом, игра будет защищен от взлома по крайней мере на какое-то время. Однако интересно посмотреть, как это повлияет на производительность, поскольку в играх, где присутствует данная защита, возникали проблемы со стабильностью работы. И сколько времени пройдет, прежде чем разработчики решат удалить защиту из игры.

Lies of P выйдет 19 сентября для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

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-19
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Niphestotel

Не верят в свою игру, Старфилд и то поверили)

3
Andrey Likarenko

Причём тут вера... Lies of P делают люди которым нужны бабки. А Беседки похрен, ведь ты и так схаваеш их " шедевр "

-8
ldssa jbcfsgfhd Andrey Likarenko

разрабам Elden Ring бабки не нужны были? по твоей логике

5
AndruhaGruz Andrey Likarenko

Людям которым нужны бабки наоборот не тратят на эту недозащиту деньги. Так что, как было написано выше,они и правда не уверенны в своей игре.

1
azusuguwa Andrey Likarenko

что ты высрал?

1
Путешествиник Сквось-Миры

Lies Of P :я с денувой.
пираты:Это временно,не волнуйся,вылечим.
Х)))))

1
Artery Kaulitz

Главное, что-бы оптимизация осталась такой же и эту "защиту" правильно интегрировали...

1
Trofikus

Кто бы сомневался. Столько пиара. Это без вариантов.

0
Big and Fat

Пфф, очень зря. Уж от корейцев не ожидал.

0
NIGERША

Ну так я всегда говорил что будет, а мне никто не верил. мол брешешь.

0
NarkoSky

Ясно короче... ждём пока уберут защиту.

0
ValSpain

автор ты что куришь, она сегодня вышла

0
Zaraku39ru

Можно поправить немного, выходит сегодня точнее уже вышла для владельцев deluxe издания, там уже и стримы во всю)

А так разрабы козлы конечно..опять выручает game

-1
DEDGAMER

Ну это подлянка конечно,придется продлеваться на 80 лир в гейпасе.

-1
fox nemets

аххахаххх дождались))))) а я то думал будет во что играть в сентябре)))вот же редиски южнокорейские)))

-1
Zodiac169

Помойкой оказалось, увы.

-3
A E

думал брать-не брать
теперь все стало очевидно
да и демка не очень зацепила

-4
Samson48

ахаха, ну да, брать он собирался, нос как у Пинокио вырос

-1
Wordingofspay

Ты бы и не брал её, как и другие игры, потому что ты пират, и ноешь лишь потому, что не сможешь играть в день релиза, вот и всё.

Как же надоели эти нытики просто ппц.

5
Andrey Likarenko

Ну иди на трекере скачай очередное " Кал " и покушай.

-1
A E Wordingofspay

я? если нет демо - да, качаю с торрентов, смотрю нравится-не нравится и либо покупаю, либо нет. пирачу только фильмы и музыку.

-2
ldssa jbcfsgfhd Wordingofspay

Как же надоели эти нытики ,которые ноют про нытиков

3
pcgame

Denuvo это хорошо.

-9