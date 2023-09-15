Lies of P будет защищена Denuvo

Пиноккио просыпается на заброшенной железнодорожной станции в Крате — городе, охваченном безумием и жаждой крови. Перед ним лежит единственная записка, которая гласит: «Найдите мистера Джеппетто. Он здесь, в городе».

Теперь нашему герою предстоит пробиваться через все препятствия на своём пути, чтобы найти этого загадочного человека. Во время поиска своего создателя Пиноккио даже может стать человеком, но для этого ему придётся постоянно лгать. В зависимости от того, как он лжёт, зависит развитие процедурно генерируемых заданий, исход которых, в свою очередь, повлияет на то, как закончится эта история.