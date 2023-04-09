Новые изображения Souls-подобного экшена Lies of P ©

Авторы Souls-подобного экшена Lies of P из студии Neowiz, смешивающий с Bloodborne и Пиноккио, в социальных сетях поделились интересными изображениями с предметами одежды, которые носит главный герой.

Блестящие аксессуары одежды, которую носит главный герой, будут отражать трудности, с которыми пришлось столкнуться во время приключений, а вместе с ними и опыт, полученный в победе над любым врагом, который посмеет встать на пути героя.

Вдохновленная знакомой историей о Пиноккио, Lies of P представляет собой Souls-подобный экшен, действие которого происходит в темном мире Прекрасной эпохи. В роли марионетки P игроки должны пробираться по улицам разрушенного города Крат, создавая оружие из материалов, найденных в мире, и взаимодействуя с немногими оставшимися, которым удается выжить в этом адском ландшафте. Чем больше лжи, тем более человечными становятся игроки со всеми преимуществами и недостатками, которые это влечет за собой. Испытайте глубокий выбор повествования и глубоко настраиваемое развитие персонажа, когда вы ведете P в его безжалостном путешествии, чтобы стать человеком.

Релиз Lies of P запланирован на август месяц на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.