Новый трейлер хардкорного экшена Lies of P показывает очаровательный мрачный мир и дату релиза игры ©

Вдохновленный знаменитыми Souls-играми, ролевой экшен Lies of P наконец-то обрел точную дату выхода. Разработчики из корейской студии Round8 посетили презентацию Summer Game Fest 2023 сделав важный анонс для своего первого проекта. Lies of P выходит 1 августа 2023 года на ПК и консолях.

Вниманию игрокам также предлагается зрелищный трейлер Lies of P, который показывает мрачные локации и делает несколько намеков на сюжет игры. В этом проекте вам предстоит взять под свой контроль Пиноккио, уникального механоида способного постоять за себя в этом мрачном мире стимпанка. Разработчики Lies of P одним из своих главных вдохновителей называют Bloodborne, а значит и в этой игре стоит ожидание динамичные и сложные битвы с атмосферными декорациями.

Lies of P будет доступна на ПК через цифровой магазин Steam и Microsoft Store, где игру можно будет пройти бесплатно при наличии подписки Game Pass. Также проект заглянет на Playstation 4, Playstation 5 и Xbox Series X|S.