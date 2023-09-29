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об игре
Lies Of P 19.09.2023
7 337 оценок

Представлен хвалебный трейлер Lies of P

©
butcher69
Новости

Разработчики игры Lies of P опубликовали хвалебный трейлер, в котором представлены оценки и цитаты из игровых СМИ. Игра была встречена положительно, но также отмечены некоторые недостатки. Вы можете ознакомиться с нашим обзором вот здесь.

Ранее на этой неделе игра получила патч, который внес балансные изменения сделав игру проще и добавил поддержку контроллеров DualSense и DualShock 4 на PC.

-4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
OculusMortem

Вполне годный соулс-лайк

3
KANSERVATOR

А где от пега 7 баллов?

0
Floww

Видели мы уже хвалебные трейлеры старфилда))

0
tvorog8088

Очередной соулслайк не знамо какой по счёту оценили прям как оригинальный шедевр,

-1
NIGА

Лучшая игра! После бладборна!

-1
Wolfenstein

игра тыщелетия 110 из 10 xD стырели все что можно и нильзя и схватили столь лестные оценки xD индустрия совсем в ад скатилась… копипастишь ну ок лови 5-6 если не трешак но больше то за что ? в чем новизна чтоб 90 и 100 ставить ? это что типа сравнимо по революционности с тем же DS или Бладборном с которого все стырели ? типа бладборну 110 из 10 и его копипасте 110 из 10 ? а в чем прикол рейтингов тогда ?

-2
in the void

не ну эт понятно что под копирку всё сделали, но клон сделан крайне качественно на мой взгляд. когда все игры миядзаки затерты до дыр и хочется ещё, то вот такие вот клоны и спасают. хай эти клоны штампуют, будет во что поиграть))

а рейтинг это больше для разрабов, своё свч потешить

4
Artery Kaulitz

Качественный клон, с отличной атмосферой, своей историей и адекватным геймплеем. Единственно к чему вопрос, так это цена. Дал бы игре 2500 за Deluxe максимум. Да и никто не говорит, что это революционная игра, GotY и далее. Просто оценили как саму игру, по ощущениям, а не по сравнению со всеми остальными

2
Димка Ребров

да в чем новизна, наверное в том, что тут и дс и блуд , и секиро в одной игре. Игра с повествованием и нормальными квестами, с развитием, прокачкой, которая идет в сочетании с комбинированием пушек. А может и в боссах, которые не дают тебе продохнуть, потому что у них не 1-2 удара, а по 5-6-10. А может в нг плюс, которая раскрывает доп детали сюжета. Кто его знает. А может в нормальной графике с оптимизацией, которая последние 2-3 года настолько в жопе, что данная игра , при ее красоте, работает замечательно. А , что самое главное, то ,что игра превзошла в геймплейном плане и дарк соул и блудборд. Ну хз, че у неё 9 из 10

0
NarkoSky

Ждём новый контент, очень надеюсь что он будет.

-2