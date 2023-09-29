Представлен хвалебный трейлер Lies of P

Разработчики игры Lies of P опубликовали хвалебный трейлер, в котором представлены оценки и цитаты из игровых СМИ. Игра была встречена положительно, но также отмечены некоторые недостатки. Вы можете ознакомиться с нашим обзором вот здесь.
Ранее на этой неделе игра получила патч, который внес балансные изменения сделав игру проще и добавил поддержку контроллеров DualSense и DualShock 4 на PC.
Вполне годный соулс-лайк
А где от пега 7 баллов?
Видели мы уже хвалебные трейлеры старфилда))
Очередной соулслайк не знамо какой по счёту оценили прям как оригинальный шедевр,
Лучшая игра! После бладборна!
игра тыщелетия 110 из 10 xD стырели все что можно и нильзя и схватили столь лестные оценки xD индустрия совсем в ад скатилась… копипастишь ну ок лови 5-6 если не трешак но больше то за что ? в чем новизна чтоб 90 и 100 ставить ? это что типа сравнимо по революционности с тем же DS или Бладборном с которого все стырели ? типа бладборну 110 из 10 и его копипасте 110 из 10 ? а в чем прикол рейтингов тогда ?
не ну эт понятно что под копирку всё сделали, но клон сделан крайне качественно на мой взгляд. когда все игры миядзаки затерты до дыр и хочется ещё, то вот такие вот клоны и спасают. хай эти клоны штампуют, будет во что поиграть))
а рейтинг это больше для разрабов, своё свч потешить
Качественный клон, с отличной атмосферой, своей историей и адекватным геймплеем. Единственно к чему вопрос, так это цена. Дал бы игре 2500 за Deluxe максимум. Да и никто не говорит, что это революционная игра, GotY и далее. Просто оценили как саму игру, по ощущениям, а не по сравнению со всеми остальными
да в чем новизна, наверное в том, что тут и дс и блуд , и секиро в одной игре. Игра с повествованием и нормальными квестами, с развитием, прокачкой, которая идет в сочетании с комбинированием пушек. А может и в боссах, которые не дают тебе продохнуть, потому что у них не 1-2 удара, а по 5-6-10. А может в нг плюс, которая раскрывает доп детали сюжета. Кто его знает. А может в нормальной графике с оптимизацией, которая последние 2-3 года настолько в жопе, что данная игра , при ее красоте, работает замечательно. А , что самое главное, то ,что игра превзошла в геймплейном плане и дарк соул и блудборд. Ну хз, че у неё 9 из 10
Ждём новый контент, очень надеюсь что он будет.