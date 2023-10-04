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Lies Of P 19.09.2023
7.1 361 оценка

Вышел бесплатный мод DLSS 3 для Lies of P

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butcher69
Новости

LukeFZ только что выпустил бесплатный мод DLSS 3 Frame Generation для Souls-like игры Lies of P, вдохновленной Bloodborne. Этот мод заменяет FSR 2.0 на DLSS 3, позволяя вам наслаждаться как DLSS 3 Super Resolution, так и DLSS 3 Frame Generation.

В отличие от мода DLSS 3 Frame Generation от PureDark, этот мод полностью бесплатный. И да, если вам интересно, это тот же самый человек, который создал бесплатный мод DLSS 3 для Starfield.

Желающие могут скачать этот мод DLSS 3 для Lies of P отсюда.

-4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Serkovic

Технологии не доступные не только лишь всем. Ребят 40 серии поздравляю, но их два инвалида по рынку в целом)

1
RickeyIMBA

вообще этот мод бесполезный) там без длсс в нативе 200 + кадров на ультрах в 4к, на 4090, оптимизация хорошая, по сути мод только даст задержку отклика и лишние 50 фпс которые вообще не нужны)

2
neeXXXT

Не все бомжи, как ты, поэтому играем!

-1
caliskan

Да у 40 серии уже прилично владельцев. Вышли же и бюджетные модели

0
RickeyIMBA

хз о чем ты у меня у друга 4080 (купил летом) у меня 4090 купил на релизе да и так сколько играю встречаю людей на 4070-4090 постоянно.

0
RickeyIMBA

оч нужный мод)

0
Wolfenstein

вдохновленный это мягко сказано, все равно что сказать что вор вдохновленный дэньгами лол

-1
caliskan

Ну на самом деле игра сложнее большинства соулсов. Это не просто копия довольно легкого бладборна, тут еще и элементы секиро и боссы более жирные. По сложности наверно на уровне секиро будет если не выше, ну, конечно, если призывами не пользоваться.

Тем более соулсы это уже жанр, все равно что говорить что игры одного жанра воруют у первой игры этого жанра

0