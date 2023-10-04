Вышел бесплатный мод DLSS 3 для Lies of P

LukeFZ только что выпустил бесплатный мод DLSS 3 Frame Generation для Souls-like игры Lies of P, вдохновленной Bloodborne. Этот мод заменяет FSR 2.0 на DLSS 3, позволяя вам наслаждаться как DLSS 3 Super Resolution, так и DLSS 3 Frame Generation.
В отличие от мода DLSS 3 Frame Generation от PureDark, этот мод полностью бесплатный. И да, если вам интересно, это тот же самый человек, который создал бесплатный мод DLSS 3 для Starfield.
Желающие могут скачать этот мод DLSS 3 для Lies of P отсюда.
Технологии не доступные не только лишь всем. Ребят 40 серии поздравляю, но их два инвалида по рынку в целом)
вообще этот мод бесполезный) там без длсс в нативе 200 + кадров на ультрах в 4к, на 4090, оптимизация хорошая, по сути мод только даст задержку отклика и лишние 50 фпс которые вообще не нужны)
Не все бомжи, как ты, поэтому играем!
Да у 40 серии уже прилично владельцев. Вышли же и бюджетные модели
хз о чем ты у меня у друга 4080 (купил летом) у меня 4090 купил на релизе да и так сколько играю встречаю людей на 4070-4090 постоянно.
оч нужный мод)
вдохновленный это мягко сказано, все равно что сказать что вор вдохновленный дэньгами лол
Ну на самом деле игра сложнее большинства соулсов. Это не просто копия довольно легкого бладборна, тут еще и элементы секиро и боссы более жирные. По сложности наверно на уровне секиро будет если не выше, ну, конечно, если призывами не пользоваться.
Тем более соулсы это уже жанр, все равно что говорить что игры одного жанра воруют у первой игры этого жанра