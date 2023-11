Авторы симулятора жизни Life by You показали новый геймплейный ролик

Если вам нравятся такие симуляторы жизни, как The Sims, то для вас компания Paradox Tectonic продолжает демонстрировать свою новую часть серии Life by You.

На этот раз мы получили возможность подробно рассмотреть бутик-отель, который является одним из объектов и мест работы, доступных в открытом мире игры. Разработчики демонстрируют как внешний вид отеля, включая сад, где гости могут отдохнуть в свободное время, так и его интерьер.

Внутри мы находим холл, где можно регистрировать гостей и выполнять другие административные задачи, если ваш человек работает в отеле, а также множество комнат, которые можно исследовать.

Интересно, что здесь также есть экскурсионные автобусы, которые привозят посетителей, чтобы заполнить номера отеля. На данный момент мы не знаем, генерируются ли эти люди случайным образом или подбираются другим способом.

Стоит отметить, что отель не является чем-то неизменным, и игроки могут перемещать его, удалять или полностью изменять по своему усмотрению с помощью инструментов игры.

Игра Life by You выйдет в раннем доступе для ПК 5 марта 2024 года.