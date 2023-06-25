Life by You демонстрирует человеческие потребности в новом трейлере

Новая Sims-подобная игра Life by You показывает человеческие потребности в новом трейлере
Paradox Interactive и Tectonic Studio поделились очередным геймплейным трейлером своей предстоящей симуляционной игры Life by You.
Новый трейлер посвящен одному из самых распространенных аспектов игры в стиле Sims - удовлетворению потребностей человека, включая сон, еду, общение, посещение туалета и многое другое.
Вы можете посмотреть видео ниже.
Life by You выйдет в раннем доступе в Steam и Epic Games Store для ПК 12 сентября. Разработкой игры руководит генеральный директор студии Род Хамбл, которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life.
Вроде интересно выглядит, зависит от поддержки и развития. Хоть графика адекватная. А то The Sims выдохлась после третьей части.
Вообще выглядит перспективно, и то что это Парадоксы, возможно будет тысяча и одно дополнение, ибо сама суть проекта к этому располагает)
Во мне борются два восприятия. Разработчики своим дизайном мебели хотят приблизить игру к реальности? ( Не помню название игры по типу Sims для взрослых, там дизайн мебели очень похож ). И в то же время, когда персонаж открывает холодильник, я вижу нарисованные картинки продуктов, как буд-то это иконки на рабочий стол. При этом персонаж, на мой субъективный взгляд, менее реалистичный относитльно той же мебели.
Поэтому, смотря все ролики, я не понимаю как воспринимать данную игру. Если мы берем, что это все таки Sims от Парадоксов, тогда условности прощаются. Но если мы берем, что это тот самый Sims для взрослых только от Парадоксов, тогда чувствую, у игры плохое будущее. Ибо сейчас они явно не до конца выбрали конкретный стиль.
Либо это будет что-то третье, где явно видеоигровые мультяшные (условно) человечки, гуляют в более реальном на вид мире.