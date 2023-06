Life by You демонстрирует человеческие потребности в новом трейлере ©

Paradox Interactive и Tectonic Studio поделились очередным геймплейным трейлером своей предстоящей симуляционной игры Life by You.

Новый трейлер посвящен одному из самых распространенных аспектов игры в стиле Sims - удовлетворению потребностей человека, включая сон, еду, общение, посещение туалета и многое другое.

Вы можете посмотреть видео ниже.

Life by You выйдет в раннем доступе в Steam и Epic Games Store для ПК 12 сентября. Разработкой игры руководит генеральный директор студии Род Хамбл, которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life.