Новый ролик Life by You демонстрирует кастомизацию тела ©

Paradox Interactive и Tectonic Studio выпустили еще один геймплейный ролик своей предстоящей игры-симулятора жизни Life by You.

На этот раз мы видим настройку тела, в частности, женский тип тела. Все управляется ползунками, и их очень много, чтобы контролировать практически все аспекты формы тела. Интересно, что можно впадать в крайности, доходя до пропорций, которые, скорее всего, нереалистичны, но ведь в таких играх речь идет о самовыражении, в конце концов.

Вы можете настраивать человека в нижнем белье для лучшей видимости или посмотреть, как он будет выглядеть в различной одежде. Ползунки можно использовать в обеих ситуациях, что поможет вам точно настроить результат.

Life by You выйдет в раннем доступе в Steam и Epic Games Store для ПК 12 сентября. Разработкой игры руководит генеральный директор студии Род Хамбл, которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life.