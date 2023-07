Paradox поделилась новым геймплейным роликом Life by You ©

Paradox Interactive и Tectonic Studio поделились очередным геймплейным роликом своей предстоящей игры-симулятора Life by You.

На этот раз мы видим, как работает "реальный язык" разговора, позволяющий нам вводить реплики нашего человека и заставляющий других людей отвечать естественным образом в зависимости от ситуации. Возможно, над выражениями нужно еще поработать, но стоит отметить, что игра выйдет в ранний доступ через несколько месяцев, так что у нас есть много возможностей для улучшения.

Life by You выйдет в раннем доступе на Steam и в Epic Games Store для ПК 12 сентября. Разработкой игры руководит генеральный директор студии Род Хамбл, которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life.