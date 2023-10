Представлен новый геймплейный ролик симулятора жизни Life by You ©

Компания Paradox Tectonic выпустила обширный геймплейный ролик своего симулятора жизни Life by You, перспективного конкурента франшизы The Sims от EA.

В ролике показан практически "сырой" геймплей в исполнении главы студии Рода Хамбла. Десять лет назад он работал в Electronic Ats, где в итоге стал главой всего направления The Sims, при нем вышла любимая фанатами The Sims 3, а затем он ушел в Linden Lab, где работал над Second Life.

Геймплей демонстрирует создание персонажа, а также, по сути, один день из жизни нескольких персонажей - между работой и увлечениями.

Кроме того, мы видим скрытые клады - небольшие тайники, где можно найти древние предметы, которые, как утверждается, связаны с ремесленничеством, и эту функцию нам еще предстоит увидеть.

Игра Life by You выйдет в ранний доступ для ПК 5 марта 2024 года.