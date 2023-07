Ранний доступ симулятора жизни Life by You от Paradox перенесен на 5 марта 2024 года ©

Издатель Paradox Interactive и разработчик Paradox Tectonic перенесли Life by You с ранее запланированной даты выпуска раннего доступа с 12 сентября 2023 года на 5 марта 2024 года. Игра будет доступна для ПК в Steam и Epic Games Store.

Вот сообщение генерального директора Paradox Tectonic Рода Хамбла о задержке:

Всем привет, меня зовут Род Хамбл. Мы переносим начало раннего доступа к Life by You на 5 марта 2024 года. С тех пор как четыре месяца назад мы впервые анонсировали Life by You, мы делимся с вами регулярными видеообновлениями и стримами разработчиков, а также выпускаем сборки для наших партнеров по моддингу. Отзывы, которые мы получили, были действительно замечательными и бесценными, и мы хотим потратить дополнительное время на их интеграцию перед запуском раннего доступа.

Итак, что конкретно мы делаем:

Мы добавляем некоторые визуальные улучшения. Так что это улучшение анимации, освещения, моделей персонажей, ресурсов и многого другого.

Настройка игрового процесса, в которой мы находим особенности игрового процесса, обеспечивающие более надежный опыт в начале раннего доступа.

Переработка стиля пользовательского интерфейса, основанная на ваших отзывах, мы находимся в процессе серьезной переделки стиля пользовательского интерфейса, и мы поделимся с вами предварительным просмотром на этой неделе.

Инструменты модов, мы продолжаем улучшать наши инструменты модов и рабочий процесс моддинга в сотрудничестве с нашим сообществом моддеров.

Исправление ошибок. Очевидно, что мы будем продолжать исправлять ошибки во время раннего доступа по мере разработки вместе с вами, но мы стремимся предложить более плавный и отточенный опыт в самом начале раннего доступа.

Кроме того, мы добавляем дополнительные языки, поэтому помимо французского, немецкого, английского и испанского мы также добавляем итальянский и португальский для начала раннего доступа.

В качестве особой благодарности всем нашим игрокам, оформившим предзаказ и внесшим в список желаний, мы добавляем «Набор ночных клубов», который представляет собой набор мебели для ночных клубов, и мы также можем использовать его в игре для ночных клубов.