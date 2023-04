Свежий геймплей симулятора жизни Life by You демонстрирует прямое управление и вождение автомобиля ©

Сегодня Paradox Interactive и Tectonic Studio поделились новым геймплейным видеороликом своей предстоящей игры-симулятора Life by You.



Видео, представленное генеральным менеджером студии Родом Хамблом (которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life), демонстрирует интересную особенность игры.

В то время как при непрямом управлении вы можете нажимать на предметы, чтобы взаимодействовать с ними, и на локации, чтобы пройтись по ним, как и полагается в других играх жанра, вы можете активировать прямое управление, чтобы вручную маневрировать персонажем с помощью клавиатуры или контроллера, а кнопка действия или мыши позволит вам взаимодействовать со всем, на что смотрит персонаж.



Кроме того, если вы находитесь достаточно близко к припаркованному автомобилю, вы можете вызвать его и напрямую управлять им по городу, что, безусловно, является интересной функцией.

Life by You выйдет в раннем доступе 12 сентября в Steam и Epic Games Store.