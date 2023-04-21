Life By You 12.09.2023
6.3 41 оценка

Свежий геймплей симулятора жизни Life by You демонстрирует прямое управление и вождение автомобиля

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R_Mor
Новости

Сегодня Paradox Interactive и Tectonic Studio поделились новым геймплейным видеороликом своей предстоящей игры-симулятора Life by You.

Видео, представленное генеральным менеджером студии Родом Хамблом (которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life), демонстрирует интересную особенность игры.

В то время как при непрямом управлении вы можете нажимать на предметы, чтобы взаимодействовать с ними, и на локации, чтобы пройтись по ним, как и полагается в других играх жанра, вы можете активировать прямое управление, чтобы вручную маневрировать персонажем с помощью клавиатуры или контроллера, а кнопка действия или мыши позволит вам взаимодействовать со всем, на что смотрит персонаж.

Кроме того, если вы находитесь достаточно близко к припаркованному автомобилю, вы можете вызвать его и напрямую управлять им по городу, что, безусловно, является интересной функцией.

Life by You выйдет в раннем доступе 12 сентября в Steam и Epic Games Store.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
samosan

Выглядит как дешёвый симулятор,кои клепали пачками года 3 назад,теперь понятно,почему во всех новостях были скрины из симс.

0
Umertviya

СИМС для самых нищих?

-1
MunchkiN 616

я думал сейчас реально будет симулятор где яичницу как в ультиме жаришь в реальном времени в машине всякие кнопочки и стеклоподъемники набегают.

-1
Kostya Bashmakov

игре не хватает мультяшного стиля как в симс, тут он бы зашел идеально

-1