Свежий геймплей симулятора жизни Life by You демонстрирует прямое управление и вождение автомобиля

Сегодня Paradox Interactive и Tectonic Studio поделились новым геймплейным видеороликом своей предстоящей игры-симулятора Life by You.
Видео, представленное генеральным менеджером студии Родом Хамблом (которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life), демонстрирует интересную особенность игры.
В то время как при непрямом управлении вы можете нажимать на предметы, чтобы взаимодействовать с ними, и на локации, чтобы пройтись по ним, как и полагается в других играх жанра, вы можете активировать прямое управление, чтобы вручную маневрировать персонажем с помощью клавиатуры или контроллера, а кнопка действия или мыши позволит вам взаимодействовать со всем, на что смотрит персонаж.
Кроме того, если вы находитесь достаточно близко к припаркованному автомобилю, вы можете вызвать его и напрямую управлять им по городу, что, безусловно, является интересной функцией.
Life by You выйдет в раннем доступе 12 сентября в Steam и Epic Games Store.
Выглядит как дешёвый симулятор,кои клепали пачками года 3 назад,теперь понятно,почему во всех новостях были скрины из симс.
СИМС для самых нищих?
я думал сейчас реально будет симулятор где яичницу как в ультиме жаришь в реальном времени в машине всякие кнопочки и стеклоподъемники набегают.
игре не хватает мультяшного стиля как в симс, тут он бы зашел идеально