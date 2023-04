В Life by You не будет коронавируса и смертей от болезней ©

Первое видео геймплея Life by You, симулятора жизни, бросающей вызов The Sims, вызвало любопытство у многих поклонников жанра. Затем Род Хамбл из Paradox Tecnonic раскрыл важную предысторию начальных этапов разработки этого интересного проекта.

Топ-менеджер дочерней компании Paradox объясняет, что в Life by You не будет насилия или отсылок к пандемии COVID-19. На самом деле, Хамбл подчеркивает, что «мы убрали все виды смерти из-за болезни или «несчастных случаев» именно из-за коронавируса. В начале (до пандемии COVID-19) мы думали о том, чтобы ввести эту функцию для неигровых персонажей и персонажи Life by You, но потом мы поняли, что это уже не то».

Возвращаясь к динамике игрового процесса, которую мы сможем испытать в Life by You, представитель Paradox Tecnonic объясняет, что «уже существует так много игр, в которых гораздо лучше удается справляться с такими аспектами, как насилие или темная сторона жизни. И затем мы разрабатываем сим-жизнь, где вы можете создать свою собственную семью, и мы не хотим, чтобы люди видели, что с их бабушкой случилось что-то ужасное/ Это было не то, чего мы хотели, так что да, мы стараемся сделать Life by You как можно более красивым местом. Конечно, естественная смерть является частью игры, потому что это фундаментальный аспект жизни, но, как и в случае с любым другим аспектом нашей игры, это будет выбор, который будет за игроками. Когда придет время, ты можешь просто сказать Смерти уйти и вернуться снова» .

Запуск Life by You запланирован на 12 сентября на ПК с началом этапа раннего доступа, который будет проходить одновременно в Steam и Epic Games Store.