В Life by You не будет коронавируса и смертей от болезней

Первое видео геймплея Life by You, симулятора жизни, бросающей вызов The Sims, вызвало любопытство у многих поклонников жанра. Затем Род Хамбл из Paradox Tecnonic раскрыл важную предысторию начальных этапов разработки этого интересного проекта.
Топ-менеджер дочерней компании Paradox объясняет, что в Life by You не будет насилия или отсылок к пандемии COVID-19. На самом деле, Хамбл подчеркивает, что «мы убрали все виды смерти из-за болезни или «несчастных случаев» именно из-за коронавируса. В начале (до пандемии COVID-19) мы думали о том, чтобы ввести эту функцию для неигровых персонажей и персонажи Life by You, но потом мы поняли, что это уже не то».
Возвращаясь к динамике игрового процесса, которую мы сможем испытать в Life by You, представитель Paradox Tecnonic объясняет, что «уже существует так много игр, в которых гораздо лучше удается справляться с такими аспектами, как насилие или темная сторона жизни. И затем мы разрабатываем сим-жизнь, где вы можете создать свою собственную семью, и мы не хотим, чтобы люди видели, что с их бабушкой случилось что-то ужасное/ Это было не то, чего мы хотели, так что да, мы стараемся сделать Life by You как можно более красивым местом. Конечно, естественная смерть является частью игры, потому что это фундаментальный аспект жизни, но, как и в случае с любым другим аспектом нашей игры, это будет выбор, который будет за игроками. Когда придет время, ты можешь просто сказать Смерти уйти и вернуться снова» .
Запуск Life by You запланирован на 12 сентября на ПК с началом этапа раннего доступа, который будет проходить одновременно в Steam и Epic Games Store.
Лол, какая-то фигня тогда. Какой это симулятор жизни, если умереть от болезней нельзя? До ковида что ли пандемий не было? Аргумент у них такой себе. Вроде в тех же симс без проблем можно умереть от болезни
Это отстой. Неожиданные ситуации разбавляли монотонный геймплей.
Наверное, это хорошо. Идеальный мир и все такое. Лишь бы не было скучно. Человечек такое животное, что не может без жестокости и смертей. В средние века шел всей семьей на казнь, как на праздник. А нынче упивается нарисованным (а иногда и нет) насилием по телеку.
Ну и глупо, в Симсах это интересная фишечка человечков по разному ухайдокивать, кому их слащавый симулятор будет интересен вообще.
Игру для соевых делают?
Я так понимаю продать соседа на органы тоже не дадут?
это вам в РимВорлд
На мой скромный взгляд в такого рода играх должен быть полный функционал..
Конечно игры это игры и их задача развлекать и не влиять на малолетних и*иотов плохо..
Но всё же если они заявляют что не против секс контента, конечно подчеркивая что это будут делать не они а модеры, то в игре должна быть и другие нелицеприятные вещи.. включая чернуху всякую, вообщем всё что есть в реале.
А то как-то слишком просто получается "мы сделаем вам обычную поделку, модеры добавят секс а мы на этом попиаримся и соберем денежек, но будем белыми и пушистыми потому что у нас тут розовые пони и нет смертей"
Тогда реализма ноль