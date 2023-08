В новом видео Life By You авторы провели экскурсию по городу ©

Хотя дата релиза симулятор жизни Life by You перенесена, его разработчики продолжают демонстрировать игру, похожую на Sims, в новых видеороликах.

В новом видео авторы совершать экскурсию по городу, который служит местом действия игры. Мы взглянем на окрестности, а также на центр города, где есть множество предприятий, в которых ваши подопечные могут работать и делать покупки.

Life by You это новая игра в стиле Sims от Paradox Tectonic, разработкой которой руководит Род Хамбл, которого вы, возможно, знаете по его работе над франшизой The Sims и Second Life. Выход игры в раннем доступе для ПК запланирован на 5 марта 2024 года.