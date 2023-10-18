Состоялся релиз адвенчуры Life of Delta на PS5 и Xbox Series ©

Приключенческая игра Life of Delta в жанре point-and-click теперь доступна для PlayStation 5 в PlayStation Store и Xbox Series в Microsoft Store, объявили издатель Daedalic Entertainment и разработчик Airo Games.

В научно-фантастическом мире игры вы берете на себя роль Дельты: одинокого робота, путешествующего по пустынным постапокалиптическим пустошам, населенным мутировавшими ящерицами. Жизнь Дельты проходит через много лет после того, как человечество вымерло в результате ядерной войны, породив цивилизацию мутировавших ящериц и послушных роботов-рабов. События игры происходят после того, как робот по имени Джо предотвращает вывод Дельты из эксплуатации, спасая бедного андроида от смерти и пытаясь его отремонтировать.

Life of Delta дебютировала на Switch и PC (через Steam) 13 марта текущего года.