Создатель No Man's Sky утверждает, что в Light No Fire вы сможете взбираться на горы "выше Эвереста"

Hello Games, студия, стоящая за No Man's Sky, отводит взгляд от бескрайнего космоса в грядущей Light No Fire, игре, которая обещает воспроизвести единственную планету, которая больше той, на которой мы живем. Это касается и гор, на которые можно подняться, некоторые из которых, по словам руководителя проекта, "высотой в несколько миль, выше Эвереста".
"Для No Man's Sky мы сгенерировали целую вселенную из редких планет, похожих на инопланетные, и это было непросто", - объяснил основатель Шон Мюррей во время церемонии The Game Awards. "Это было трудно, но мы хотели сделать что-то гораздо более сложное". Это нечто - Light No Fire, игра, создающая "первый настоящий открытый мир" в видеоиграх, на одной фантастической планете, которая "больше Земли" и "не имеет границ".
В Light No Fire вам предстоит исследовать неизведанную местность с компанией друзей, наткнуться на симпатичный городок, наполненный NPC, или захватить несколько летающих маунтов для более удобного перемещения.
Но Мюррей, похоже, больше взволнован перспективой покорять огромные горы, несмотря на все полеты в трейлере.
Что-то с горами. Настоящие горы, не горы из видеоигр, а горы высотой в несколько миль, выше Эвереста, и когда вы забираетесь на их вершину и выглядываете наружу, вы можете увидеть реки, каньоны и континенты". Пешком это можно сделать даже за несколько часов.
Независимо от того, насколько масштабной окажется Light No Fire после выхода, студия надеется, что сможет дополнять игру в течение следующего десятилетия, как это было сделано с No Man's Sky. "Это игра, которую я хотел бы обновлять и через десять лет", - размышляет Мюррей.
О дате выхода Light No Fire пока ничего не известно, но Мюррей говорит, что игра разрабатывается уже пять лет двенадцатью разработчиками.
Хорошо, мы Вам верим.
Удачим не обосраться как с немужицким небом, а нам не пришлось лет 5 ждать хорошую игру после релиза
Надеюсь наработки No Man's Sky все же дадут возможность сразу рабочий проект выпустить
Тут другой вопрос, нафига залезать на эту гору
Ресы искать)
Что бы проверить можно ли взобраться, и найти в этом смысл. А потом ещё спуститься, и бац, проваливаешься в текстуры и прямиком в пустоту. И Возрождаешься в противоположной стороне планеты. Как неожиданно и прияяятноооооо
*Лет через пять после релиза.
Ну если это valheim 2, то беру