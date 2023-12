Создатель No Man's Sky утверждает, что в Light No Fire вы сможете взбираться на горы "выше Эвереста"

Hello Games, студия, стоящая за No Man's Sky, отводит взгляд от бескрайнего космоса в грядущей Light No Fire, игре, которая обещает воспроизвести единственную планету, которая больше той, на которой мы живем. Это касается и гор, на которые можно подняться, некоторые из которых, по словам руководителя проекта, "высотой в несколько миль, выше Эвереста".

"Для No Man's Sky мы сгенерировали целую вселенную из редких планет, похожих на инопланетные, и это было непросто", - объяснил основатель Шон Мюррей во время церемонии The Game Awards. "Это было трудно, но мы хотели сделать что-то гораздо более сложное". Это нечто - Light No Fire, игра, создающая "первый настоящий открытый мир" в видеоиграх, на одной фантастической планете, которая "больше Земли" и "не имеет границ".

В Light No Fire вам предстоит исследовать неизведанную местность с компанией друзей, наткнуться на симпатичный городок, наполненный NPC, или захватить несколько летающих маунтов для более удобного перемещения.

Но Мюррей, похоже, больше взволнован перспективой покорять огромные горы, несмотря на все полеты в трейлере.

Что-то с горами. Настоящие горы, не горы из видеоигр, а горы высотой в несколько миль, выше Эвереста, и когда вы забираетесь на их вершину и выглядываете наружу, вы можете увидеть реки, каньоны и континенты". Пешком это можно сделать даже за несколько часов.

Независимо от того, насколько масштабной окажется Light No Fire после выхода, студия надеется, что сможет дополнять игру в течение следующего десятилетия, как это было сделано с No Man's Sky. "Это игра, которую я хотел бы обновлять и через десять лет", - размышляет Мюррей.

О дате выхода Light No Fire пока ничего не известно, но Мюррей говорит, что игра разрабатывается уже пять лет двенадцатью разработчиками.