Авторы Like a Dragon: Infinite Wealth внесут изменения в систему подземелий

Like a Dragon: Infinite Wealth делает крутой поворот, вводя элементы roguelike. Вместо статичных подземелий или уровней, как в предыдущей игре, Infinite Wealth хочет добавить лабиринтные руины, которые перестраиваются каждый раз, когда вы в них углубляетесь.

Официальный сайт описывает подземелье как коварные руины на Гавайях или в Иокогаме. При каждом входе в подземелье его планировка и расположение врагов будут меняться. Этот динамичный лабиринт будет постоянно предлагать стимулы для повторного прохождения: различные сокровища, мощные предметы и даже возможность спасти незадачливых искателей приключений, которых поглотили его глубины.

Самое интересное, что в Infinite Wealth есть помощники, которые помогут вам пройти подземелья. В их число входит и вернувшийся омар. Не похоже, что изменения в подземельях затронут внешний мир игры, потому что на официальной странице по-прежнему рассказывается о мини-играх и вещах, которые часто встречаются в подобных играх, без упоминания каких-либо изменений.

Создается впечатление, что подземелья - это нечто большее, но они хотят сохранить это в тайне, так как им уделено всего параграф информации, в то время как всему остальному уделяется гораздо больше внимания. Вероятно, именно это и способствует "монструозному игровому времени", о котором разработчик говорил месяц назад.